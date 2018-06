В Индии призывают использовать в ритуалах искусственных змей

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил прессе представитель организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Призыв прозвучал в преддверии индуистского праздника Нагапанчами, который начнется в понедельник. В этот день верующие поклоняются змеям, которых отлавливают, приносят в дома, храмы и святилища. По мнению защитников животных, это настоящая мука для змей: их содержат голодными в тесных клетках и корзинах, часто зашивают рот, чтобы не кусались. Во время молитвенных церемоний змеям повреждают глаза, раскрашивая головы киноварью. Их традиционно кормят молоком, нередко насильно, хотя молоко не является естественной пищей для рептилий и в большом количестве вредит им. В итоге множество рептилий погибает или калечится.

В праздник Нагапанчами особенно популярны выступления заклинателей змей, против которых также выступают защитники животных, напоминая, что заклинатели выдирают змеям ядовитые зубы, содержат в ужасных условиях.

PETA призывает использовать искусственных змей, которые в последнее время делают очень похожими на настоящих. По мнению защитников животных, это позволит и соблюсти традиции, и сохранить рептилий.

Сейчас в Индии начался сезон дождей, когда последователи индуизма отмечают праздники, связанные с культом змей, Нагапанчами - самый популярный и массовый из них.

В Индии очень распространено почитание змей - индусы верят, что они обладают магическими свойствами, живут в подземных и подводных дворцах, где хранят сокровища. Считается, что змеи могут исцелять от болезней, способствовать плодородию и хорошему урожаю. Особенно широкое распространение получил в Индии культ кобры.