Главный враг народа - его равнодушие

Пока надежды на «моральных авторитетов», которые должны указать народу, куда ему идти и что делать в нынешней ситуации, не оправдываются.

Как известно, в Киеве 5 апреля прошел Национальный круглый стол «Миссия интеллигенции и свободных людей Украины», созванный по инициативе группы «Первое декабря».

В президиуме собрались очень заслуженные перед Украиной люди. Но каких-то практических и адекватных в сложившейся ситуации вещей от них (пока?) не прозвучало.

Хотя если у людей есть моральный авторитет, то его лучше использовать с пользой для страны.

Моральные авторитеты могут действовать по-разному.

Первый вариант. Люди с инциативы «Первого декабря», либо вступив в какую-то политическую силу, либо основав свою - т.е. начав действовать солидарно, превратятся в огромную силу. Независимо от нынешних рейтингов этот проект будет успешным, потому что эти люди сами сделают рейтинг.

Второй путь - инициатива «Первого декабря» поддерживает, без собственного включения, какую-то (какие-то) политические силы.

Третий вариант - члены Инициативы действуют отдельно и все остается так, как есть, т.е. поговорили о морали и «тяжелых временах», и разошлись.

Последний вариант является одновременно и легким для участников Инициативы «Первое декабря», и желанным для власти, для которой слово «мораль» странное, а «авторитет» означает совсем не то, что для участников этой Инициативы.

Гораздо легче рассуждать о морали, чем включиться в предсказуемо грязную избирательную кампанию, ездить по стране, встречая ожидаемый прием власти, получить помехи от власти в реализации собственных выстраданных проектов, наконец, узнать о себе много нового.

Но, вероятно, такой выбор был бы значительно моральнее и авторитетнее, чем свысока поучать народ.

Как оно на самом деле произойдет - неизвестно.

Судя по всему, власть еще не до конца понимает, начинать бороться с этой потенциально опасной Инициативой, или лучше не трогать. В статье на УНИАНприведены упреки Инициативы, некоторые из них довольно комичные: мол, и сайт у них давно не обновлялся, и Иван Васюник заплатил за аренду зала.

Автор той статьи всерьез пишет, что на людей, объединенных в Инициативе «Первое декабря», можно повлиять, заказав им зал или оплатив поддержание сайта!

А почему - не купив им чая?

Как пишет автор той статьи, «моральный авторитет» (именно так - в кавычках) потому и остается авторитетом морали, потому что он не кланяется. Не кланяется власти. Не кланяется оппозиции. Не кланяется настоящий «моральный авторитет» и меняющейся общественной мысли».

Очевидно, здесь имеет место упрощение понятия морального авторитета. Если моральный авторитет отличался тем, что не кланяется, то наибольшими авторитетами у нас были бы электрические столбы.

Без готовности принять личную ответственность, чем моральные авторитеты будут отличаться от остальных, кроме былых заслуг?

Если не моральные авторитеты, то кто будет будить полстраны? Где все, как у классика: «Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть»…

Как свидетельствует социология, огромная часть страны погрузилась в болезненную апатию. Это как раз не те, кто еще не знают, за кого именно голосовать (это, скорее, наоборот - наиболее интеллектуальные из избирателей). А те, кто не уверен, что им нужно влиять на ситуацию в собственной стране и что они на это способны.

Депутат и чиновник - это сейчас, скорее, клеймо, хотя к ним это еще не дошло.

Что действительно отличает нравственную элиту от остальных - это их ответственность за все.

В стократ больше, чем поодиночке, моральные авторитеты могут дать стране, если объединятся и дадут обществу живой нравственный ориентир, образец действий, а не слов. Участия, а не безразличия.

Александр Палий