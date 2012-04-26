Кто оплатил круглый стол инициативы «Первого декабря» и что из этого получит Турчинов?

Насколько правда то, что Иван Васюнык или лицо, представляющее его интересы, заплатили за аренду зала в «Украинском доме» для «круглого стола» 5 апреля 45 тысяч гривен? Ставлю в конце предложения знак вопроса, чтобы выполнить нормы закона. Кто наберется терпения и дочитает до конца – узнает почему.

Я дважды писал в УНИАН по поводу «Первого декабря»,общественной неполитической инициативы группы украинских интеллектуалов. 5 апреля 2012 года они провели Национальный круглый стол (НКС) под лозунгом "Свободный человек в свободной стране". Они предложили сделать НКС одновременно и «площадкой» общения власти и оппозиции, и общественного диалога, а также разработать Хартию свободного человека, понимаемую как комплекс моральных императивов, общих, универсальных требований ко всем, кто хочет построения в Украине полноценного государства и здорового общества.

За прошедший месяц публичная активность «Первого декабря» ограничилась одним интервью Евгена Сверстюка изданию «Главком», одним интервью Семена Глузмана изданию «Главред» и запуском сайта, где все новости к сегодняшнему дню безнадежно устарели.

«Моральные авторитеты» раскачиваются? Можно сказать и так. Хотя – не только раскачиваются. В интервью «Главреду» 11 апреля 2012 года Семен Глузман сказал, что «в группе «Первого декабря» существует определенный перекос в сторону киевлян, выходцев и жителей с Западной Украины. Добавил: «я… продолжаю настаивать на том, чтобы в группе были представлены такие же, как я, русскоязычные, представляющие регионы Восточной Украины. Эта проблема не была создана, она возникла незаметно, и мы с этой проблемой сейчас работаем». Из этих слов можно предположить, что в «Первом декабря» сейчас изучают кандидатов в «моральные авторитеты» из Юга и Востока Украины. Могу подсказать, где искать. В стенах Харьковского физико-технического института, на КБ «Южное», в Донецком национальном университете. Да, это не «национал-демократы», коих в «Первом декабря» большинство. Но это те «русскоязычные, представляющие регионы Восточной Украины», о которых говорит Семен Глузман.

Но за последнее время начала поступать тревожная информация. Об активности 53-летнего Ивана Васюныка, с декабря 2007-го по март 2010-го - вице-премьера в правительстве г-жи Тимошенко, представленного на НКС как «общественный деятель, глава секретариата инициативной группы «Первого декабря».

Чтобы выполнить нормы украинского законодательства, сформулирую эту информацию в виде вопросов.

Насколько правда то, что помощник Ивана Васюныка, т.е. лицо, представляющее его интересы, заплатил за аренду зала в «Украинском доме» для «круглого стола» 5 апреля 45 тысяч гривен?

Правда ли то, что некоторые члены движения «Первого декабря» недавно встречались с Иваном Васюныком и обсуждали с ним возможность проведения нового «круглого стола»?

Правда ли и то, что Иван Васюнык сказал им, что с него хватит того, что он уже заплатил за первый «круглый стол», а второй предложил финансировать Богдану Гаврилишину?

И правда ли то, что после этих разговоров Иван Васюнык встретился с Александром Турчиновым, ныне первым лицом «БЮТ-Батьківщини», с предложением взять на себя оплату аренды «круглых столов» для «Первого декабря», а Турчинов проявил интерес к этой идее?

И, наконец, правда ли то, что завуалированное финансирование «Первого декабря» со стороны «БЮТ-Батьківщини» должно быть подано публично так: «политиков приглашают к диалогу с «моральными авторитетами»?

Что-то из этой информации проверяемо, что-то – нет.

Сумма в 45 тысяч гривен для оплаты аренды зала в «Украинском доме» - соответствует реальным обстоятельствам. Любой может арендовать в «Украинском доме» зал за такие деньги. Есть ли у Ивана Васюныка лично такие деньги? Васюныка, бывшего лидера комсомола Львовской области, четырежды члена рейтинга «Топ-100» журнала «Корреспондент», неоднократно связывали с разными бизнесами – от сети аптек до «Газеты по-украински». Согласно декларации госслужащего Васюныка за 2007 год, его доход составил 361 тыс. 423 грн. А поскольку Васюнык и до, и после 2007 года что-то зарабатывал, то из-за 45 тысяч гривен для оплаты аренды зала по миру бы не пошел с протянутой рукой.

Мог ли Васюнык предложить заплатить за второй «круглый стол» Богдану Гаврилишину? Вполне. С точки зрения Васюныка, для бывшего швейцарского профессора Гаврилишина – 5 тысяч долларов – не деньги. А то, что такое предложение Гаврилишину напоминает хамство, Васюнык вполне может не понимать.

Мог ли Васюнык предложить Турчинову взять на себя аренду залов для проведения заседаний «Первого декабря»? Да, вполне. Васюнык работал с Турчиновым в правительстве Тимошенко. Васюнык с 1993 года близок к партии «Реформы и порядок», некоторое время даже в ней состоял, а потому мог заручиться перед встречей с Турчиновым поддержкой Сергея Соболева и Игоря Грынива.

Возможно ли, чтобы завуалированное финансирование «Первого декабря» со стороны «БЮТ-Батьківщини» подавалось публично как то, что «политиков приглашают к диалогу с «моральными авторитетами»? Да, так как это шаблонная конструкция завуалированного финансирования.

Другое дело, может ли все это устраивать наши «моральные авторитеты»? Ведь их задача, как минимум - не дать себя использовать. Ведь «моральный авторитет» потому и остается авторитетом морали, что он не кланяется. Не кланяется власти. Не кланяется оппозиции. Не кланяется настоящий «моральный авторитет» и изменчивому общественному мнению. Именно поэтому и власть, и оппозиция, и общественное мнение прислушиваются к мнению этого морального авторитета.

Во-вторых, «моральные авторитеты» сами зафиксировали свою принципиальную аполитичность. Вот что сказал Иван Дзюба в выступлении на НКС 5 апреля: «Национальный круглый стол имеет принципиально внепартийный характер. На него по единодушному согласию инициативной группы и Оргкомитета не приглашены ни представители власти, ни руководители политических партий, ни народные депутаты или известные политические деятели. Речь идет не о каком-то неуважении к ним, а о поиске других возможностей выявления общественного мнения". А 13 апреля 2012 года, уже после проведения НКС, Евген Сверстюк дополнил эту мысль в интервью «Главкому»: «нет, мы вне круга политических сил. Это попытка пробудить гражданскую активность без участия политических сил».

В-третьих, и это самое главное. Я не циник и понимаю, что за аренду зала кто-то должен платить. Но почему на это благое дело нужны партийные средства, в частности деньги Турчинова (Васюныка)?

Разве вопрос с помещениями для «круглых столов» движения «Первого декабря» нельзя решить по-другому? Например – возможностями церквей? Церкви у нас – не такие богатые, как за рубежом, но с недвижимостью у них проблем нет. Движение «Первого декабря» создавалось, напомню, как инициатива предстоятелей Украинской православной церкви Московского патриархата, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви. Движение «Первого декабря» - вне структур власти, церковь – тоже отделена от государства, и здесь конфликта нет. Следовательно, никаких препятствий тому, чтобы использовать конференц-залы, принадлежащие какой-либо из церквей-инициаторов «Первого декабря» или, к примеру, аудитории Украинского католического университета, принадлежащего УГКЦ, нет и быть не может.

Другое дело, если это бизнес.

Другое дело, если ситуация обстоит так.

Предположим, Иван Васюнык, или кто-то от него, говорит Александру Турчинову – вот «Первое декабря», возьми его содержание на себя, да и, кстати, еще сайт есть, а это еще какая-то сумма в месяц. А не возьмешь ты, возьмут другие: Яценюк, Кличко. Возможность влиять на моральных авторитетов нынче в цене. И стоит не дорого: место в списке. Может округ.

Если это бизнес, то есть кто-то, кто, как сутенер, торгует «моральными авторитетами»? Но сутенер торгует представительницами другой профессии. А если сутенер освоил новую специальность, то понравится ли это «моральным авторитетам»? При том, что сутенер всегда останется сутенером.

Вячеслав Пиховшек