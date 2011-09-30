УНИАН-Друзья: о баррикадах, мировоззрении украинцев и нравственности (аморальности) политиков

Месяц назад журналистка Оксана Климончук открыла в Фейсбуке группу УНИАН-Друзья, куда пригласила всех, “для кого свобода слова не пустой звук”. К группе присоединились достаточно много журналистов, представители пресс-служб, публицисты, блогеры, народные депутаты. Кроме удовольствия, ежедневно видеть в Интернет-пространстве читателей, часто – единомышленников, мы имеем возможность обсудить профессиональные темы и обменяться впечатлениями.

Что именно обсуждали Друзья в последнее время?

Журналистка Диана Дуцик продолжила тему, поднятую Отаром Довженко в Интернете. Прежде чем других звать на баррикады, нужно самому быть готовым выйти туда. Речь о тех же футболках “Спасибо жителям Донбасса” и эмиграции в Хорватию предпринимателя, который их изготавливал, - Дениса Олейникова. В принципе мы согласны с Отаром, который метко замечает, что «революция - не Angry Birds. Пока беда, подобная той, которая коснулась предприятия «Простопринт», не зацепит лично каждого, и не сделает его жизнь нестерпимой, люди будут «лайкать», «постить» и пересылать друг другу чужие посты, будут призывать выйти на Майдан и, возможно, даже придут туда сами - постоять где-то сбоку, но власти это все ничем не угрожает. Акция с футболками не указывает лучший путь, не предлагает никакой альтернативы... Это борьба за право громко материться, сетуя на плохую судьбу». С этим на странице Друзей соглашается Сергей Трегубенко: «Прежде чем звать на баррикады, нужно знать, что после тех баррикад делать. Но есть и обратное влияние – если общество будет знать, что нужно сделать, то баррикады, скорее всего, станут ненужными, все решится эволюционным путем». Мнения сторонников и оппонентов инициатора фейсбуковой революции под проводом автора скандальных футболок разделились. Но наиболее сбалансированным мне показался пост медиаэксперта Виктора Коваленко: «Желания быть свободным в современном мире уже недостаточно. Этого достаточно в среде узурпаторских силовых режимов. Но в современном мире, кроме желания быть свободными, необходимо еще и обеспечение государством и обществом реализации этого права быть свободным, а также – обеспечение ими преимуществ для человека свободного. Фазу «желания быть свободными в постсоветских государствах, и в Украине в том числе, важно как можно быстрее пройти, чтобы мы развивались дольше. То есть фаза «требую больше» должна стать актуальной.

После одного из позитивных отзывов об интервью с бютовцем Сергеем Соболевым на странице развернулась дискуссия, которая плавно переросла в разговор о партийной жизни. Борис Кушнирук выступил «врачом» журналистского наива и и переспросил: «Прости, а в чем позитивность этого лица? Он пуст как барабан. Это наши национал-демократы 90-х годов. Тогда они выглядели убедительно, а теперь просто политические паразиты, которые перепрыгивают с одного лидерского политического тела на другое. В обществе не сформировано понимание, что партии должны отображать интересы определенных социальных групп. А у нас пока еще лишь ПР и «Сильная Украина» четко позицинуються как защитники крупного капитала (это как раз я считаю позитивом). А вот интересы какой социальной группы защищают БЮТ, "Фронт перемен" и другие? Это вряд ли смогут сформулировать сами вожди и партийцы этих партий. Еще меньше осознают это избиратели. Вот пока не произойдет четкая политическая структуризация общества, у нас политики будут перескакивать от одного вождя к другому».

Сергей Трегубенко так очерчивает задание людей с гражданской позицией: «Теперь задание простое – изменить мировоззрение украинской нации на современное. Но есть очень мощные противодействующие силы, которые не спорят, не пытаются доказать свою правоту, нет, их полностью устраивает нынешнее состояние дел и возможность грабить и притеснять украинцев. Со своей точки зрения они делают все правильно – выливают в информпространство эмоциональный порожняк и всячески блокируют аналитику. Но времена меняются, с одной стороны, люди все больше обходят зомбирование СМИ через Инет, с другой – происходят прорывы в СМИ. Работаем.

Живое обсуждение вызывала новость Александра Пиддубного о том, что для кадрового резерва Януковича в Гарварде лекции будут переводить на русский. Народ коллективно повеселился над тем, что «элита» не знает английского, но ее возят в Гарвард за наши налоги. Виктор Коваленко продолжил: «Я, студент Университета Калифорнии (Беркли), который №4 в мире по бизнес-образованию, подавался в этот кадровый резерв от Януковича, но меня не взяли (хотя в 2006 году я выиграл кадровый конкурс в Секретариат Президента Украины, выдержав кучу тестов, и был трудоустроен). Кстати, неделя лекций в Гарварде ничего не означает – это просто прогулка... Это – не образование. Каждый из нас может сам прослушать нужный курс лекций на YouTube – мой универ Беркли предоставляет такую возможность открыто».

Но наиболее посещаемым за последний две недели оказался сугубо «женский» пост автора этих строк о нравственности политков. В частности, я написала, что «когда инвентаризую биографии украинских политиков, параллельно интересуюсь их семейной жизнью. Понимаю, что для государственного деятеля семейное положение и неразборчивость в связях не важны, что порядок в личной жизни не всегда гарантирует порядок в делах. Впрочем, общеизвестные многочисленные интрижки известных политиков делают их в моих глазах даже не плейбоями, а стариками козлодоевыми». Правда, поддержали меня аж... трое мужчин. Однако мужчин умных, симпатичных и образованных. Валерий Дымов написал, что «это как раз "важно" для "государственного деятеля": "частное" - часть "публичности" в случае с публичным лицом по определению. А часто - и очень важнная составляющей его имиджа (Берлускони для Северной Италии, типа мачопутин как контраст с Ельциным, финсько-скандинавские премьерши, которые демонстративно спекулировали на гендерных "особенностях" своих избирателей, я уже не говорю о демонстрации своих гомосексуальных склонностей у немцев... До сих пор считаю, что недостатком национал-патриотов (обычно не главным, но таким, что очень влияет на избирателя как живого человека) является то, что они - "стерильны", герметичны (какими-то оскопленные) в своей частности... Люди этому все равно НЕ ВЕРЯТ... Вам же Михо нравится? Поэтому...»

Мое замечание, что Михо (Саакашвилли) мы любим за то, что он реформатор, а не за то, что его считают бабником, спровоцировали новый всплеск дискуссии о мужской природе вообще и возможностях политиков. Чтобы сохранить приличный, тон я завершила ее предложением: «выпить за то, чтобы в Украине при власти был такой политик, который любил бы только одно государство и только одну женщину». Кто-то согласился выпить, кто-то сказал, что такого политика нет, а кто-то заметил, что этому нужно учиться с детства.

Маша Мищенко