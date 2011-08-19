Как из некоторых ректоров сделали козлов отпущения

11 августа 2011 года Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины на своем сайте разместило текст приказа №363-к «Относительно привлечения ректоров высших учебных заведений к дисциплинарной ответственности». Этим «актом законодательства» (так собственные приказы называют в Министерстве) объявлены выговоры ректорам 14 высших учебных заведений за невыполнение государственного заказа. На первый взгляд, вроде бы, ничего странного в появлении такого документа нет. Таково наше законодательство и такова университетская автономия по-украински, если ректора можно привлечь к дисциплинарной ответственности, по словам пресс-службы Министерства, из-за «необоснованного предоставления предложений относительно объема приема, в частности, без учета реальной демографической ситуации в регионе и недостаточного уровня профориентационной работы среди выпускников школ и высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации».

Но давайте попробуем посмотреть на проблему «виновности» ректоров больших, уважаемых и известных в украинской образовательной среде университетов несколько с других позиций.

Механизм формирования и раздела государственного заказа на подготовку специалистов между украинскими высшими учебными заведениями давно вызывает много достаточно много вопросов. Назовем лишь некоторые из них. Почему основную роль в том, кого и сколько готовить за государственные средства решает просветительское ведомство? Кто и по какому механизму определяет потребность в количестве специалистов, которых будут готовить за государственные средства, но которые никогда не будут работать на государственных предприятиях, учреждениях и организация, потому что таких уже не существует де-факто? Почему вопреки действующему финансовому законодательству раздел средств на подготовку специалистов осуществляется не на принципах открытого конкурса (тендера) между ними, а в кабинетах чиновников? Почему кусок вкусного бюджетного пирога, в виде средств на подготовку специалистов, не могут получить высшие заведения образования негосударственной формы собственности? Почему данные о разделе государственного заказа Министерством образования и науки возведены в ранг государственной тайны, а представители общественных организаций, журналисты, простые смертные не могут, даже руководствуясь Законом «О доступе к публичной информации», получить такую информацию? И таких «почему» можно приводить еще достаточно много.

К сожалению, ответ на все вопросы может разместиться в нескольких строках. Такой механизм формирования и раздела государственного заказа существует потому, что он выгоден и удобен, потому что: а) используется в качестве средство давления на руководителей высших учебных заведений; б) дает возможность при разделе бюджетного пирога иметь выгоду тем, кто этот пирог разрезает.

А еще подобный механизм очень хорошо вписывается в существующую в Украине систему централизованного управления образованием, от которой активно отказываются во всем мире, но которую, не менее активно, пытаются возобновить и выстроить в украинском образовательном пространстве. За примерами долго ходить нет потребности. Стоит лишь внимательно прочитать проект Закона «О высшем образовании», который уже несколько месяцев пытаются «протащить» вопреки активным протестам общественности и студентов через Верховную Раду Украины.

Однако оставим на минуту эту часть проблемы госзаказа и опять вернемся к ректорам, которых наказали за его невыполнение.

Обратим внимание на одну интересную фразу, которая есть в комментарии министерской пресс-службы. Ректоры обвиняются в том, что подали необоснованные предложения относительно объемов приема. Простите, но почему в рыночном обществе они должны такие предложения подавать? И как их можно обосновать «демографической ситуацией»? Возможно, было бы правильнее, если бы университеты выставили на рынок свои возможности и результаты работы, а потенциальные потребители их образовательного продукта – выпускников, эти предложения приняли или отклонили?

В данном случае, если это государственный заказ, то таким потребителем должно быть государство. А если государство поручило формировать государственный заказ Минобразования, то очевидно именно это ведомство и должно определять эти «объемы приема» да еще и нести за них ответственность. В частности и тогда, когда «объемы приема», скажем, журналистов или юристов, доводят непрофильным высшим учебным заведениям в больших объемах, чем профильным, потому что одним таким заведением руководит кум, другим, тот, кто в любую минуту подпишет какое-то открытое письмо, а еще один найдет способ поблагодарить за особое отношение.

Правда, творцы приказа забыли еще одно: ректоры действительно могли ошибиться, когда подавали предложения относительно «объемов приема», не учтя «демографическую ситуацию» (хорошо было бы, если бы ее улучшение зависело лишь от ректоров).

Но Министерство такие предложения приняло и очевидно выписало их в своем «законодательном акте» - приказе от 30.06.2011 № 712 «О государственном заказе на подготовку и выпуск специалистов с высшим образованием в 2011 году». Так, видимо, было бы логичным привлечь к ответственности и тех чиновников, которые этот приказ готовили, визировали, клали на стол Министру, не проверив обоснованность предложенных ректорами «объемов приема», не проведя мониторинг рынка труда, не изучив ситуацию. Они для подобного мониторинга или аудита имеют больше прав и возможностей, чем кто-либо из ректоров.

Но этого, как видим, не случилось. Очевидно, что сработал принцип: рука руку моет. Да и козла отпущения найти легче. Вот и нашли – ректоров. Вспомните, как писал Тарас Шевченко о меньшем, которого старший вовтузит.

Обратим внимание еще на одну фразу из комментария пресс-службы министерства. Речь идет о недостаточной «профориентационной» работе, которую бы вроде бы должны были проводить ректоры. В принципе, понятие «профориентация» имеет несколько другое содержательное наполнение чем то, в котором оно употребляется в приказе №363-к. Странно, что авторы и вдохновители этого «законодательного акта» таких прописных истин не знают, хоть они не забывают на страницах ведомственной прессы постоянно отмечать свое членство в Академии педагогических наук, звания и степени.

Для них, очевидно, профориентационная работа – это, в первую очередь, массовые выезды преподавателей университетов в школы, высших учебных заведениях І-ІІ уровней аккредитации, профтехучилищ с агитационной работой, с уговариванием выпускников подать документы именно в их университет. Так, как это делают продавцы косметики, некоторых лекарств, предметов гигиены. Но миссия преподавателя и университета другая и не нужно его превращать в рекламного агента. Это унижает как заведение образования, так и его представителей. Более того, будущие студенты уже научились разбираться в том, в каком университете лучше учиться, или где, образно говоря, образовательный продукт лучший. Очень хорошим подтверждением этого вывода является тот факт, что в ряд украинских вузов в этом году не было подано ни одного заявления. Поэтому не заманивание в университеты, даже если его называть профориентационной работой, может гарантировать прием абитуриентов, а качественное образование, которое дает это заведение. А именно с последним у нас складывается не совсем хорошо.

Только что-то никому из ректоров за низкое качество работы заведения образования дисциплинарное взыскание не объявляют. Хотя подтверждений тому, что украинский образовательный продукт невысокого качества - множество. Прочитайте ежегодное Послание Президента Украины Верховной Раде «Модернизация Украины – наш стратегический выбор», посмотрите мировые университетские рейтинги, в которые так и не может попасть ни один украинский университет, послушайте мнение отечественных работодателей и, собственно, самих студентов или проанализируйте результаты последних социологических опросов.

Так видно, недаром достаточно много способных выпускников украинских школ не хотят учиться в украинских вузах. Поговаривают, что в этом году даже дочка одного из высокопоставленных чиновников министерства образования и науки, победительница многих украинских олимпиад и конкурсов, поехала учиться в престижный заграничный университет. Если это так, то мы искренне радуемся за эту девушку. Но в то же время болит за украинское образование. Потому что оно больно. Но его не вылечишь поиском и наказанием Козлов отпущения за необоснованные «объемы приема» и «профориентационную работу»... Нужны другие «лекарства» и другие «врачи».

Игорь Ликарчук, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования