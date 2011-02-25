Рейтинги по осени считают

Зафиксированное украинскими социологами падение рейтингов ведущих украинских партий наделало шуму в политикуме. Некоторые отчаянные головы принялись переставлять мебель в партийных штаб-квартирах, другие – искать продвинутых технологов и спин-докторов. На самом деле ничего особенного не произошло – украинцы переживают период политической апатии после насыщенного избирательными кампаниями шестилетнего периода.

Стоит отметить один важный нюанс: за несколько последних лет только явка на местных выборах составила менее половины от числа зарегистрированных избирателей. На президентских и парламентских выборах (даже досрочных) большинство граждан с правом голоса приходят отдать свой голос за надоевших и приевшихся политиков. Других «слуг народа» в стране не предвидится, кадрового резерва у парламентариев нет, а возвращение к мажоритарной составляющей выборов даст свой результат с эффектом мультипликации и пролонгации во времени. Поэтому на ближайших выборах в Верховную Раду украинцам придется выбирать из уже известных политических команд – в нынешних условиях новые политические проекты элементарно не успеют раскрутиться для преодоления 3-процентного барьера.

Собственно говоря, тройка лидеров в парламентском рейтинге достаточно стабильна. Партия регионов удерживает лидирующие позиции с 2006 года, поставив своеобразный национальный рекорд. Бело-голубые майки лидеров стали подтверждением способности самой многочисленной партии страны в «час Х» забывать о разделении на группы влияния и работать на единый результат. Заветное и стабильное «серебро» - у «сердечников» (сегодня не определишь, какое название лучше использовать – БЮТ или «Батькивщина»). В любом случае это – политический проект Юлии Тимошенко, в котором принято для попадания в список есть глазами косу лидера. В следующем году мы можем увидеть новую редакцию «прекрасной команды», составленную на основе френд-ленты Twitter – любимой игрушки Юлии Владимировны. На третьем месте меняются вариации «третьей силы», сегодня там закрепился «Фронт змин» Арсения Яценюка, которого завистники обвиняют в регулируемом градусе оппозиционности. Политик-миллионер, который ухитряется не тратить на свою партию собственные деньги, как говорится, слушает да ест, используя политическую франшизу и привлекая спонсоров. Три политические силы достаточно оторвались от остальных преследователей, чтобы можно было предполагать получение ими прописки в седьмом созыве Верховной Раде.

Азартно рассматривая рейтинги политических партий, некоторые наблюдатели потерялись во времени. Между тем, следующие парламентские выборы, как решила 1 февраля Верховная Рада, пройдут осенью 2012 года. Впереди еще полтора года, которые будут непростыми для всех реально действующих политиков. Партия регионов, находящаяся у власти (в феврале 2010 года главой государства впервые стал действующий лидер политической силы), практически не имеет альтернативы тому, чтобы пойти ва-банк. Назвать осуществляемые властью реформы удачными сложно, поскольку стремление добиться преобразований столкнулось не столько с сопротивлением бюрократов, сколько с завышенными общественными ожиданиями. Наше общество, раскормленное на протяжении двадцати лет обещаниями светлого завтра, не спешит прислушиваться к голосу разума. Не желают украинцы, сравнивающие свой уровень жизни с чехами и поляками, вспоминать, что Центральная Европа получила в начале 90-х шоковую терапию, позитивные последствия которой начали проявляться совсем недавно.

Партии регионов, которая сегодня воплощает государственную власть, придется всеми силами бороться за успешное осуществление изменений. Ее задача проста только на первый взгляд: добиться сохранения за собой первого места в рейтинге, поскольку за лидеров избиратели голосуют охотнее. Голосуют, как известно, кошельком, желудком (иначе говоря – благосостоянием) или верно локализованными эмоциями. «Сердечники» Тимошенко постоянно прибавляли на финише в большинстве избирательных кампаний последних лет, так что «регионалам» расслабляться не стоит. Если власть должна реализовывать реформы, то оппозиция, по законам жанра, может делать ставку на поляризацию общества, нисколько не уменьшившуюся с 2004 года.

Подстегивать своих однопартийцев придется и Николаю Азарову, сегодня вместе с Юлией Тимошенко возглавляющему антирейтинг. Действующему премьеру не доверяют 71,7% избирателей, бывшему – 70,9%. Эти цифры дают возможность придти к неутешительному выводу: украинцы не любят власть, независимо от ее партийной принадлежности. Хотя Николай Янович показательно лишен политических амбиций, это не означает, что он не дорожит премьерским портфелем. Взаимосвязь между последним и лидерством в Партии регионов очевидна.

Виктор Янукович располагает временем, чтобы готовиться к президентскому экватору. Президент отказался от публичной поддержки Партии регионов еще на местных выборах, предпочитая равноудаленный статус. Ничего удивительного – ему в 2015 году предстоит соревнование в индивидуальном зачете, и размениваться на «покровительство» в парламентской гонке резонов нет. Для главы государства сегодня существует другая точка отсчета – осень 2011 года. Если к тому времени реформы в стране дадут реальные результаты, переживать Януковичу будет не о чем. Но провал задуманных преобразований может обвалить рейтинг главы государства.

Евгений Магда