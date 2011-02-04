Почему ни власть, ни оппозиция не хотят думать и наступают на все те же грабли?

Среди множества обзорных, аналитических и прогнозных комментариев к революционным событиям в странах Магриба (Тунис, Египет и т.д.) самым, пожалуй, своеобразным стала блоговая запись Анатолия Гриценко «Сигнал Европы тем, кто думает, что власть вечная», посвященная новости о замораживании Европейским судом банковских счетов бывшего президента Туниса и его жены.

«Грозный знак» Европы?

Экс-министр обороны видит в этом решении грозный знак:

“Це – сигнал попередження!

Усім високим чиновникам – президентам, прем`єрам, міністрам, губернаторам, прокурорам і суддям, недоторканним депутатам, а також олігархам, які підгодовують владу і підгодовуються владою.

Які думають, що Закон – це не для них.

Які сліпо вірять, що влада і безкарність – то назавжди…

…Ваша шенгенська віза і ваші рахунки чи нерухомість закордоном можуть накритися бордовим капелюхом у будь-який момент…

…Європа довго розкачується, вона не дуже швидка у прийнятті рішень.

Ви це знаєте і на це, мабуть, сподіваєтеся.

Президент Тунісу теж сподівався…”

Лихо, правда? По-моему, ничем не хуже хрестоматийного –

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда – всё молчи!

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед…

Я же говорю – практически Лермонтов. С поэтикой у Анатолия Степановича всё просто супер. Плохо с аналитикой. То есть сама по себе идея, несомненно, правильная: пугануть с каждым днём всё больше наглеющую власть, пнув по её самому больному и самому слабому месту. По кошельку – по накоплениям и по владениям в далёких и ухоженных странах и по самой возможности всем этим в дальнейшем вволю распоряжаться, запасшись, как совершенно верно сказано, шенгенскими визами. И сюжет с Тунисом очень подходящий, учитывая, что тема эта Виктора Януковича явно «зацепила».

Но если сама тунисская «вторая Жасминовая» революция показательна именно свидетельством того, что «достать» можно даже самый спокойный народ, то арест счетов свергнутого диктатора – пример совсем иного рода. Потому что произошло это уже ПОСЛЕ бегства Зин эль-Абидина Бен Али, а вовсе не в те десятилетия, когда он диктаторствовал, подавляя свободу и демократию. Пока Бен Али был при власти, никто его этим диктаторством не попрекал и никаких «сигналов» ему не посылал – ни Европа, ни Штаты. И хотя, судя по материалам Wikileaks, западные дипломаты были шокированы чудовищным уровнем тунисской коррупции, но и про неё «сигналов» не посылали, по крайней мере публично.

Так что, если говорить именно о тунисском случае, то напрасен грозный пассаж Анатолия Гриценко – «Де і коли саме Європа зафіксує заступ за межу, вам невідомо». Что называется – подумаешь, бином Ньютона! Когда народ, доведённый до крайности «стабильностью» по нынешним рецептам, вышвырнет властную клику, - вот тогда Европейский суд, по просьбе новой власти, может быть, наложит арест на счета «президентов, премьеров, министров» и прочих олигархов. Так, во всяком случае, следует из данного конкретного примера.

На самом деле, есть и другие примеры, но речь не о них, а о том единственном «уроке», который только и может извлечь конкретно наша нынешняя власть из решения Европейского суда по счетам Бен Али и его супруги. А именно – что нельзя переставать властью быть, что держаться за власть необходимо любой ценой, подавляя на корню даже робкие намёки на любую оппозиционность. Таким образом, вместо того, чтобы умерить прыть и аппетиты Виктора Януковича и его команды, филиппика Анатолия Гриценко могла бы иметь следствием лишь ускорение и больший размах маховика запугивания и угроз.

«Теперь граждане подвергались репрессиям уже не столько за свою принадлежность к враждебной партии, сколько за свое богатство или родственные и дружеские связи… и тут без крови не обошлось… Каждое слово, каждый жест, малейшее общение граждан друг с другом, если они в какой бы то ни было мере вызывали неудовольствие властей, подлежали самой суровой каре», - писал Никколо Макиавелли в «Истории Флоренции».

«Региональная» власть и без подсказок Гриценко проводит политику репрессивную – дальше на нынешнем этапе вроде уже и некуда, и это в какой-то мере оправдывает Анатолия Степановича. Но ведь речь идёт о деятеле, которого уже несколько лет пытаются позиционировать в качестве главного интеллектуала отечественного политикума!

Почему никто не хочет думать?

В сущности, это почти символ. НИКТО НЕ ХОЧЕТ ДУМАТЬ. К сожалению, приходится уточнять. «ДУМАТЬ» - это означает устанавливать логически корректные цепочки причинно-следственных связей, адекватные конкретно складывающимся реальным обстоятельствам. В это описание никак не укладывается укоренившаяся привычка по любому поводу повторять один и тот же набор лозунгов, «хотюнчиков» и штампов, а также прекраснодушных упований.

Ещё можно понять, почему «думанием» не утруждают себя представители власти. Во-первых, им просто некогда: изголодавшись за минувшие годы, они стараются наверстать упущенное. Во-вторых, они, по всей видимости, действительно решили, что система запугивания и репрессий решит все проблемы, и поэтому власть и безнаказанность – это практически «навсегда». Большая ошибка, но она, по крайней мере, объяснима.

Почему ровно с тем же упорством танцуя на уже неоднократно и очень больно стукнувших граблях, даже не пытаются думать вожди оппозиции – за рамками моего понимания. Штаб БЮТ, судя по внешним признакам, превратился в нечто вроде группы взаимной консумационной поддержки, где каждый – друг другу, и все вместе – Юлии Владимировне – разъясняют, как правильно всё делалось и делается. Почему «консумационной»? Ну, потому что это глубоко сочувственное понимающее кивание обычно заканчивается, как и в кабаке – ровно в ту минуту, когда у клиента (клиентки) кончается наличность. Говорите, наличности много, и она не закончится? – ну, слава Богу, я счастлив за вас за всех. Жалко только – нет, не Ю.В.Луценко, - но его прессуемую семью.

На этой неделе фракция БЮТ исключила из своего состава депутатов, проголосовавших за изменения в Конституцию (проще говоря – за окончательный перенос выборов на 2012 год). «Держать в команде слабых людей сегодня мы не имеем права, и поэтому наша фракция исключила этих депутатов из своего состава и от того стала сильнее», - передаёт слова Тимошенко её сайт. Кто бы сомневался. Что-то в этом роде – «мы очистились от предателей, и стали ещё сильней» - в БЮТ уже почти год звучит с регулярностью вокзальных объявлений. Впрочем, если верить старому анекдоту, первый председатель Совнаркома настоящими большевиками считал только троих – Ленина, Ульянова и самого себя. Так что Юлии Владимировне есть куда усиливаться дальше.

Ну а что всё это значит на самом деле? Нет, речь не о том, что этих «слабых» людей Тимошенко сама утверждала в списке и лично ручалась избирателям, что все они – кремень. И даже не о том, что, превратив избирательную кампанию в высокодоходное предприятие, только таких и могла привести в парламент – не столько «слабых», сколько озабоченных проблемами бизнеса, пусть не такого масштабного, но зато своего собственного. Но ведь в 2006 году, когда Юлия Тимошенко проиграла борьбу за кресло премьера, депутаты её фракции не разбегались, как тараканы от включенной лампы. Больше года они очень даже крепко держались, даже мандаты сложили, чтобы обеспечить формальный повод для роспуска Рады и новых выборов.

А сейчас? И двух недель не прошло со дня инаугурации В.Ф.Януковича, а первые семь «отщепенцев» уже проголосовали за отставку Ю.В.Тимошенко – своего собственного премьера, имевшего определённые шансы удержаться в кресле. Почему? – ну, помимо того, что они «зрадники» и «слабые люди» - это очевидно: потому, что они перестали видеть за своим лидером реальную политическую перспективу. И, похоже, Юлии Владимировне никто этого объяснять не стал – расстраивать клиента категорически противоречит профессиональной этике консуманток.

Впрочем, что это мы всё о грустном… Ведь буквально на днях «настоящая» оппозиция одержала решительную победу. Ну да – Тимошенко добилась приглашения на «Шустер Live». Это было супершоу! Не сам эфир программы Савика Шустера (не смотрел), а тот обмен заявлениями, опровержениями и разъяснениями, который и привёл, в конце концов, к победе демократии и торжеству свободы слова Юлии Владимировны. Она там всех «порвала». Или нет? Оценки расходятся. Но, предположим, что – да, «порвала». На кусочки. Как Тузик грелку. Это имеет хоть какое-то значение? Нет? Ну, извините. Сказывается привычка БЮТ работать исключительно на «картинку». «Картинка», даже если она удалась и даже если попала в телевизор – остаётся совершенно бессмысленным перформенсом, если нет возможности конвертировать её в какой-нибудь практической плоскости. Хотя бы в электоральной.

Сила власти в слабости оппозиции?

Добро бы все ограничивалось водевильными перепалками Юлии Тимошенко и Анны Герман (ну да, я помню – она её «порвала»). Но дело-то очень серьёзное. Слабость оппозиции – это и есть сила власти. Каждый профуканный оппозицией миллиметр расширяет поле бесконтрольности и безнаказанности. «Регионалы» уже сейчас зашли гораздо дальше, чем надеялись в самых смелых своих мечтах. Произошло это чуть ли не автоматически – по мере заполнения пространств, очищавшихся после отката очередной – на «понтах» и «хотюнчиках» - атаки оппозиции. Постарайтесь представить, сколько «Так, значит, - можно?!» - открылось по ходу одной только великой парламентской битвы по ратификации Харьковских соглашений.

Власть, тем более бесконтрольная, делает много глупостей (вероятно, некоторые из них потом назовут преступлениями). Это мучительный и невероятно болезненный, но совершенно естественный процесс: глупости власти приводят к накоплению груза ошибок, который, дойдя до критической массы, рано или поздно всегда приводит к тому, что власть перестаёт быть властью. Тогда приходит новая власть, которая со временем начинает делать свои глупости и накапливать свои ошибки… И так происходит до тех пор, пока политикум не воспринимает какие-то базовые понятия – что есть вещи, которые делать нельзя, что глупости (тем более – преступления) опасны для самовыживания… И тогда власть начинает учиться себя ограничивать. Это, конечно, очень упрощенная модель, но именно так и только так это происходит – разумеется, там, где это вообще происходит.

В противном случае, работает обратная модель – деградация, при которой ротация элитных групп идёт по нисходящей. И тогда это диагноз не столько власти или даже истеблишменту, сколько государству и обществу в целом.

Для того чтобы механизмы общественного развития работали «в плюс», необходимо не так уж и много. Всего лишь, чтобы новая власть хотя бы на первых порах была хоть немного лучше предыдущей. Не только свято уверенной в том, что она априорно – самая лучшая, какая только вообще может быть, но действительно лучшей. По крайней мере, - думающей.

Валерий Зайцев, специально для УНИАН