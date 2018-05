Азаров будет спасать Украину с помощью порноиндустрии?

На днях в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина будет создавать собственную “Силиконовую долину” (англ. Silicone Valley). Такое словосочетание, очевидно, означает какую-то долину, связанную с производством или использованием силикона. Оно довольно редко используется в английском языке, но если проявить настойчивость, то можно найти несколько его применений. Вот как объясняет это словосочетание словарь с сайта www.urbandictionary.com: the area between two breast implants, то есть зона между двумя имплантатами груди. Но дело в том, что операции по вживлению груди на западе стали привычными, и их делают везде. Так же трудно представить, что экономику Украины сможет “вытянуть” изготовление и экспорт силиконовых имплантантов, какими бы “продвинутыми” они ни были.

Дальнейшие поиски в Интернете приводят нас к статье в Википедии о долине Сан-Фернандо к северу от Лос-Анжелеса. Как утверждается в статье, в 70-х годах прошлого века в этой долине процветала многомиллиардная порноиндустрия, поэтому долину также начали называть "Porn Valley", "San Pornando Valley", или "Silicone Valley" - ввиду силиконовых прелестей порнозвезд.

Как видим, сначала (после Второй мировой войны) в США все-таки появилась Кремниевая долина (англ. Silicon Valley) в Калифорнии возле Сан-Франциско, где вблизи Стенфордского университета сосредоточились компании, развивающие высокие технологии. Свое же нынешнее название Кремниевая долина получила 11 января 1971 года в статье журналиста Дона Гефлера. Название происходит от кремния как полупроводника, который применялся в производстве микропроцессоров. Когда же в 70-х годах прошлого века рядом с Лос-Анжелесом в той же Калифорнии начала развиваться порноиндустрия, находчивые журналисты назвали долину, где эта индустрия сосредоточилась, Силиконовой (англ. Silicone Valley), из-за того, что основным материалом для увеличения прелестей «порнозвезд» служили силиконовые имплантанты.

В английском языке очевидна игра слов – “silicon (кремний)” и “silicone (силикон)”. Но настолько же очевидно, что в ни в украинском, ни в русском языке такой игры слов нет, и называть кремний силиконом - верх невежества. К чести российского президента Медведева, после посещения Кремниевой долины (Silicon Valley) в июне 2010 года на сайте российского президента исчезло упоминание о Силиконовой долине (Silicone Valley) и даже поиск на сайте президента России долины Силиконовой выводит на новости про долину Кремниевую.

Итак, говоря о спасении украинской экономики, Азаров решил, что спасение в легализации и развитии порноиндустрии. Во всяком случае такой вывод может сделать любой иностранец, услышав его утверждение о намерении создать в Украине “Силиконовую долину”. Ведь доктор геолого-минералогических наук Азаров, очевидно, понимает разницу между кремнием и силиконом. Неужели власть хочет развивать в Украине не высокие технологии, а порноиндустрию.

Евгений Жовтяк