А давайте переименуем улицу Пушкинскую в улицу Мазепы

Признаться, я думала, что государственная чехарда по поводу переименования улицы Мазепы поутихнет. После того, как помощник патриарха Владимир Легойда сказал, что его Святейшество не настаивает на переименовании улицы Мазепы.

И учитывая очевидный политический подтекст переименования, равно как и весь этот спектакль с анафемой нашему гетьману, казалось, что вопрос исчерпан. Ан нет - не исчерпан... Вчера депутат Киевсовета Виталий Журавский объявил, что верующие и высшее духовенство "единственной канонической православной церкви в Украине" очень сильно хотят, чтобы вместо улицы Мазепы существовала улица Лаврская.

Сначала давайте о верующих и о прихожанах Лавры, к коим я себя причисляю. Я не слышала, чтобы было какое-то организованное движение против Мазепы. (Желая это выяснить, я набирала мобильный телефон Журавского, но он не отвечал). О Мазепе паства в большинстве своем толком ничего не знает и будет готова принять то мнение, которое продиктует высшее духовенство. Но и у высшего духовенства нет однозначно негативного мнения. Я помню, как на одной встрече с предстоятелем УПЦ блаженнейшим Владимиром журналистка из пророссийского издания спросила о его мнении относительно улицы Мазепы. Я тогда замерла, ожидая ответа. Ведь Его блаженство - человек верующий и образованный. Он точно знает правду и точно никого не боится. Митрополит Киевский отвернулся в сторону, поморщился и сказал: кажется, кто-то уже высказывался по этому поводу, я не хочу повторяться. Уверена, он не стал защищать гетьмана по одной единственной причине: он не любит демонстративного разногласия в одной церкви и считает, что паству надо готовить к неожиданной правде... Точно также, я встречала несколько высказываний иерархов и наших богословов в адрес Мазепы о несостоятельности и временности этой анафемы. Но после того, как их цитаты с похвалой Мазепе прозвучали в эфире, они странным образом исчезали с сайтов епархий.

А теперь давайте обратимся к личности Петра, который возглавлял тогда собор и который угрозами вынудил иерархов произнести слова церковного проклятья. Я не писала о кощунствах этого российского робеспьера, отчасти потому, что щадила самолюбие россиян, отчасти потому, что хотела побольше написать о гетьмане. Но раз уж мои оппоненты так настаивают, то давайте посмотрим на то, как Петр великий «любил церковь». Для того, чтобы дискредитировать церковь и патриаршество, он учредил Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор.

На этом соборе поддавалось издевке все: церковный быт, церковная иерархия, церковные обычаи. Язык собора был матерный. В матерный язык запаковывали названия иерархов. Я бы советовала верующему человеку почитать о Петре, и одновременно я бы ни за что не советовала заходить на Википедию и читать об этом. Для тех, кто считает церковь своей матерью, это очень трудное знание. Тот, по чьему наказу проклинали Мазепу, на святках, просто ради забавы, издевался и пытал знатных людей… Тот, по чьему приказу проклинали Мазепу, на первую неделю Великого поста устраивал «покаянную» процессию. «Его всешутейшество» выезжал, окружённый своими сподручниками в вывороченных полушубках, на ослах, волах или в санях, запряжённых свиньями, козлами и медведями», - пишет Википедия. Да-да, в ту самую неделю, когда верующие люди ходят на Покаянный канон, стараются попасть на длинные ранние службы, едят без масла, а некоторые первые три дня не едят вообще, Петр великий два столетия назад попирал церковь, устраивая шутовские забавы, пародируя покаянные процессии. А знаете, как он «праздновал» Вербное воскресение? Тогда пародировалась традиция шествия на осляти. Эта пародия известна по двум различным описаниям. «На потешном дворе» после обеда «отправлялась» процессия: «патриарха шуточного», «князя-папу», везли на верблюде «в сад набережный к погребу фряжскому», где бесконечно пьянствовали. В тот самый день, когда мы святим вербу, празднуем благую весть и читаем акафист Богородице, в петровский период «князь-папа» и члены «всешутейшего собора» ездили по городу на ослах, волах, в санях, запряжённых свиньями, медведями или козлами.

Вот такой «социальный институт» устроил Петр, который потом обязал провозгласить Мазепе анафему. Этот «социальный институт» разрушил жизнь наших верующих предков. А сам бесноватый монарх продолжает разрушать ее и сейчас… Я почему-то думаю, что его Святейшество патриарх Кирилл тоже уважает Мазепу. Я думаю, что поднимать вопрос Мазепы его обязывает Кремль. Когда-то Петр Первый заставил великого иерарха Стефана Яворского провозгласить анафему Мазепе и тот, защищая церковь, опасаясь репрессий, сделал это. Думаю, что и сейчас, Его Святейшество, скрепя сердце, не желая публичных дискуссий и объяснений, шлет в Киев призывы переименовать улицу, а потом от них отказывается, а потом снова шлет (поскольку есть данные, что Журавский на самом комитете мотивировал переименование именно непубличной просьбой патриарха Кирилла) только потому, что его просят об этом сменщики петров, сталиных, дзержинских – новые кремлевские гоблины.

А знаете, давайте уважим Патриарха. Нам Господь воздаст. Пусть в городе будет улица Лаврская. А улицей Мазепы переназовем улицу Пушкинскую. Просто в центре переименовывать больше нечего, не Сагайдачного же, не Богдана Хмельницкого переназывать… А улица Мазепы должна быть в центре. Пушкина мы все равно не забудем. Как его такого забыть? Женщины любят ушами, а Александр Сергеевич сделал своей поэзией всем русскоговорящим женщинам столько подарков, что он всегда с нами. Зачем ему улица? А улица Мазепы нужна для души… и для истории.

Маша Мищенко