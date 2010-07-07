Улицу Мазепы переименуют, потому что просит "единая каноническая православная церковь"?

Переименование улицы Мазепы на Лаврскую в Киеве является инициативой верующих и священников Украинской Православной Церкви, заявляет депутат Киевсовета Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Он отметил, что вопрос переименования был поднят не согласно обращению Предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА к столичной власти, а его инициировало высшее духовенство Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

«В последнее время в отечественных СМИ муссируется информация о том, что якобы на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, мной было обнародовано обращение председателя Русской Православной Церкви Патриарха Московского КИРИЛЛА с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы на улицу Лаврскую. Эта информация абсолютно ложная и является результатом невнимательности журналистов”, - заявил В.ЖУРАВСКИЙ в своем комментарии.

Он подчеркнул, что такого обращения от КИРИЛЛА к власти Киева не поступало.

В то же время В.ЖУРАВСКИЙ подтвердил, что сейчас вопрос возвращения улицы Ивана Мазепы ее исторического названия действительно рассматривается.

“Однако, этот процесс является ответом на обращение наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Архиепископа Вышгородского ПАВЛА (депутат Киевсовета Петр ЛЕБИДЬ) к киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Именно его обращение я обнародовал на заседании Постоянной комиссии Киевсовета», – подчеркнул В.ЖУРАВСКИЙ.

По его словам, впервые вопрос возвращения улице ее исторического названия поднимался еще в 2007 году, когда в Киевский городской совет были направлены обращения общественности города и обращения Священного синода Украинской Православной церкви с просьбой переименовали улицу Январского восстания на Лаврскую. Однако, в то время эти обращения не были учтены и решением Киевсовета улица была названа в честь Ивана Мазепы. Высшее духовенство Свято-Успенской Киево-Печерской лавры во второй раз обратилось к столичной власти уже в 2010 году.

В частности, в обращении владыки ПАВЛА отмечается, что «гетман Иван Мазепа является одновременно и величественной, и противоречивой фигурой, исторически его имя никак не связано с данной улицей. Поэтому справедливым было бы переименовать улицу Ивана Мазепы в улицу Лаврскую, поскольку именно на этой улице находится главная святыня Украины - Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, а в честь Ивана Мазепы именовать другую улицу города Киева».

В.ЖУРАВСКИЙ объяснил, что “депутаты Киевсовета не имеют морального права оставить без внимания обращение представителей УПЦ – единой канонической православной церкви Украины”.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Киевская городская госадминистрация получила от одной из православных церквей письмо с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы на Лаврскую. Пресс-служба КГГА сообщила, что в обращении речь идет о возвращении данной улице исторического названия, которую улица имела до переименования на улицу Январского восстания, а затем на Ивана Мазепы. Вопрос переименования должен был быть вынесен на ближайшее заседание Киевсовета.

В свою очередь, на сайте Украинской народной партии в тот же день была обнародована информацию, что на заседании Киевсовета по вопросам туризма депутат и тогдашний заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ сообщил об обращении председателя Русской православной церкви Патриарха КИРИЛЛА к киевским правительственным чиновникам о переименовании улицу Ивана Мазепы на Лаврскую. УНП тогда выступила с заявлением против переименования улицы И.Мазепы «в угоду Москве», «поскольку это может унизить достоинство украинцев».

Немного позже председатель Синодного информационного отдела Московского патриархата Владимир ЛЕГОЙДА в комментарии УНИАН-религии заявил, что патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ не обращался к украинским властям с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы на Лаврскую.