Украина информационная. Опыты кремлевских мичуринцев

Общественную роль институтов, ответственных за реализацию государственной информационной политики можно сравнить с мозгом, который своими импульсами заставляет другие части тела действовать осмыслено и согласованно. Едва нарушается логичность импульсов, как теряется общая координация и организм становится беспомощным. Политическая система в Украине никогда не отличалась совершенством, и потому ее информационные импульсы не сформировали целостный образ самодостаточной страны. В условиях нейтральных 90-х и начала 2000-х это было заметно, но не критично. Но с 2005-го, с тех пор, как происходит нагнетание внешнего давления на Украину, в первую очередь российского, угроза политического паралича государства Украина становится все более очевидной.

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На протяжении последнего года наблюдается существенная трансформация российской политики относительно Украины. Фрагментарные антиукраинские обострения, направленные на лишение Украины важных, но не определяющих факторов существования государства, переросли в стратегию тотального наступления. Ее суть – в ближайшие год-два «русифицировать» ключевые факторы существования Украинского государства.

Стратегия этой спецоперации заключается в доминировании российской (фактически антиукраинской) политики в нашем гуманитарном пространстве, росте влияния на деятельность органов государственной власти, политических сил, общественных организаций.

Официальный Кремль сменил роль в Украине с активного, хотя и отстраненного провокатора, на непосредственного агрессивного участника. По данным мониторинга, из всего массива негативной информации об Украине 80% приходится на российские СМИ.

Украина потеряла информационное пространство государства и быстро теряет в целом гуманитарное. Под российское влияние переходят ключевые сегменты промышленности, энергетики, финансово-банковской сферы.

Российские политтехнологи консультируют штабы всех рейтинговых кандидатов в Президенты, кроме действующего Главы государства, и уже готовят политические партии для участия пророссийских сил в парламентской кампании. Информационную политику на самом популярном канале «Интер» (владелец которого до сих пор числится первым заместителем председателя СБУ), определяет человек, которому безоговорочно доверяли вести прямые линии с Путиным. «Натурализованные» в Украине российские СМИ минимум раз в неделю выдают убийственные антиукраинские материалы.

Цель «кремлевских мичуринцев» – вырастить в Украине псевдоэлиту с неукраинскими ценностями, готовую непринужденно уступить уже материальные факторы национальной безопасности.

Несомненно, Кремль сделал ставки на своих кандидатов в президенты Украины – как основных, так и технических. Очевидно, что те должны были дать гарантии возвращения кредита доверия за счет национальных интересов.

Мало вероятно, что кому-то из них удастся после победы обнулить счет по принципу: «всем кому должен – прощаю». Имея дело с питерским полковником, нужно быть готовым, что отправляясь с ним на обед без галстука, придется вернуться без платья.

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Официальный Кремль не будет останавливаться и будет лишь наращивать обороты. Его спешка и радикализация объясняются ограниченностью политической жизни нынешних фаворитов в Украине. Ныне действующее политическое поколение последнее, воспитанное в рабстве, и оно сохранит влияние лишь до президентских выборов-2015. Дальше общественная лояльность к РФ в Украине будет спадать вввиду обновления элит, утверждения иных мировоззренческих ценностей, усиления европейской политической ориентации.

Если Украина выстоит следующие пять лет, она состоится как самодостаточное государство. В то же время она обречена, если в ближайшие месяцы и недели не выстроит «иммунную систему» против информационной агрессии.

В первую очередь речь идет о реорганизации государственной информационной машины. В настоящее время все ведомства, ответственные за информационную политику и противодействуе влияниям, действуют разбалансировано, без понимания стратегии, но с осознанием собственных интересов бизнеса.

В Украине нет целостной государственной информационной политики. Существуют фрагментарные идеи, которые без политической воли и консолидации всех ветвей власти, не могут стать реализованными системными решениями. Главная причина заключается в партизации и коммерциализации сферы. Тактические интересы отдельных политических и финансовых групп перевесили стратегические – государственные.

Первым кирпичом в информационный фундамент Украины должна стать структурная реформа соответствующих институтов. Необходимо определить уполномоченный государственный орган, ответственный за координацию органов власти в сфере мониторинга и анализа информационных угроз. Такие функции больше всего свойственны СБУ, где есть опытные специалисты со знанием манипуляционных технологий. Системную работу можно наладить после незначительной коррекции правовой базы, которая регламентирует деятельность СБУ, и усиление соответствующих подразделений.

Необходимо ускоренно готовить учредительные документы для создания центрального органа исполнительной власти – Министерства массовых коммуникаций (Министерства гуманитарного развития) на смену действующему Госкомтелерадио. Последний вынужден заниматься по большей части содержанием государственных предприятий и системы ОГТРК, освещением чужих событий и бесконечными отчетами, вместо создания идеологического продукта. Эти функции важны, но они не определяющие для защиты общества, которому объявлена информационная война.

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На новый орган должна быть возложена полная ответственность и координационная роль за выработку и осуществление государственной информационной политики. Уже с 2011-го эти функции должны быть подкреплены соответствующими бюджетными расходами.

Требует качественного воплощения информационно-коммуникативная функция государства. Речь идет о создании позитивного образа страны и о системном противодействии антиукраинским политико-психологическим манипуляциям. Новое министерство в тесной координации с причастными органами должно отвечать за разработку и распространение стратегических государственных месиджей. Министр мог бы получить статус главного государственного спикера по вопросам национальной безопасности. Похожая система действует в Германии, где государственный спикер является председателем Федерального ведомства прессы и информации. Аналогичные министерства есть в большинстве стран мира (в Израиле – Министерство пропаганды), поэтому Украине не стоит тратить время на дискуссии об уместности этой идеи.

Определяющими принципами деятельности нового министерства должны стать независимость, внепартийность и профессионализм. В том, что это не просто замусоленные слова, а насущная потребность, можно убедиться, проанализировав безвольные и бездарные комментарии официального должностного лица МИД после высказываний Путина в адрес Украины. Они служат лучшим свидетельством того, что информационного министра нужно выбирать не из кондитеров, осваивающих российский рынок карамели, а среди людей, имеющих профессиональный авторитет и честную репутацию.

Качественно новой задачей государства, в частности МИД и нового министерства станет политическая консолидация нашей почти 20-миллионной диаспоры. Если в западных странах (США, Канада, Великобритания) она имеет проукраинское влияние на государственные учреждения и общественное мнение, то официальная трехмиллионная диаспора в РФ не имеет никаких возможностей для национального развития.

Задача государства – наладить коммуникацию с украинскими организациями РФ и с их помощью усилить свое влияние в этой стране. Действовать нужно известными методами: создавать в ключевых регионах РФ национальные культурно-информационные центры и стимулировать деятельность украинских общественных организаций. Нужно выходить на регионы, где компактно живут наши соотечественники, с качественным программным продуктом, пропагандирующим Украину, ее культуру, современные национальные приоритеты.

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Для Украины не будет эффективной тактика встречного информационного уничтожения. Наша власть лишена харизмы просвещенного диктатора и не имеет надлежащего медиа-ресурса. К тому же, психология украинского общества не настроена на поиск внешнего врага, виновного во внутренних неурядицах.

Украинская информационная политика относительно РФ должна строиться по принципам зеркального отношения, а также объективного и разностороннего освещения процессов в самой РФ. Первый принцип определяется неуместностью метания дефицитного бисера перед российскими политиками учитывая их антиукраинское возбуждение. Украинские мессиджи по оценке российских реалий должны быть объективными, но жесткими. Нужно исправлять крепостную осанку и избавляться от страха обидеть евразийских братьев.

Второй принцип заключается в необходимости объективного освещения в украинских медиа всех процессов в РФ. Вместо пассивного потребления материалов со штампом кремлевского «ОТК», нашим СМИ нужно расширять тематический спектр, увеличивая корреспондентскую сеть в РФ. Если российская пропаганда скрывает отдельные темы, то это не повод для украинских СМИ смотреть на мир через те же кривые очки. Оттенки российской «демократии», неизвестные российскому народу, должны быть доступны хотя бы украинцам.

Мы не должны быть статистами в навязанной нам дискуссии о роли русского языка в Украине. Нужно инициировать собственную – о статусе украинского в РФ. Самая лучшая реакция на московский «плач Ярославны» – запеть собственную партию из России. Украинцы, которым в РФ не дают возможности учить детей на родном языке, должны придать языковой дискуссии более глубокое звучание. Почему 160 национальностей РФ представлены лишь одним государственным языком... Почему там нет ни одной украинской школы или университета. Является ли политика РФ нарушением европейских принципов поддержки национальных меньшинств.

Украинцы имеют право видеть и слышать более широкий круг российских политических экспертов, вместо «субпродукта», выписанного в Украину. Поэтому, кроме Жириновского или Затулина вместе с местными «корниловыми», наш народ должен слышать отличающуюся от официального мнение настоящих российских интеллектуалов Каспарова или Шендеровича. Игра от обороны в расчете на случайную контратаку обречена на поражение. Только наступательная атака способна сломать неутешительную для Украины тенденцию.

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Разумеется, официальная украинская власть не может и не должна навязывать СМИ недемократические и дискриминационные каноны освещения. Так же она не должна определять вещателям географию расположения их корпунктов. Все должно происходить добровольно, но с учетом требований закона и национальных интересов. Украина дает теле-, радиоязыковещателям возможность вести бизнес и имеет право требовать от них понимания государственных приоритетов и социальной ответственности.

Государство в виде соответствующих институтов - единственный субъект, который определяет правила, обязательные для выполнения. В процессе определения условий лицензирования и контроля за соблюдением лицензий существует законное поле для достижения общественно важных компромиссов между вещателем и государством. Такими могут быть расширения корреспондентской сети в стратегически важных для Украины странах, увеличение доли программ соответствующего направления, трансляция стратегических мессиджей.

Усилия государственных институтов и коммерческих вещателей должны быть направлены в едином русле. Стимулируя вещателей к расширению географии вещания, государство должно проводить встречную политику, направленную на усиление украинского присутствия в мире.

В этом контексте важной задачей является расширение сети зарубежных представительств Укринформа (сейчас их всего 11) и реформа Всемирной службы УТР. Сейчас, ввиду тотального недофинансирования даже ограниченного бюджета УТР, не в состоянии ввести англоязычную, русскоязычную и другие версии. Без надлежащего финансирования УТР останется источником вдохновения для украинского эмигранта, вместо того, чтобы быть механизмом защиты украинских интересов.

Процесс перестройки системы защиты информационного пространства захлебнется без наведения порядка в деятельности Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания – ответственного за лицензионную и программную политику государству.

Это учреждение, имея статус вневедомственного конституционного органа, неподконтрольно высшим институтам и постепенно превратилось в автономный анклав в системе государственной власти. Нацсовет не отчитывался перед Верховной Радой с 2005 года вопреки закону, предусмотревшему обязательный ежегодный отчет перед парламентом и Президентом.

Логику его действий можно объяснить, пользуясь образным мышлением многоразового вице-премьера, который называл Минздрав учреждением по продаже лекарств. Нацсовет фактически распределяет стратегический государственный ресурс, избегая государственного контроля. Его реформирование должно начаться с независимого аудита и отчета за последние четыре года деятельности. Последующими шагами должны стать кадровое обновление, проверка законности отдельных решений и соответствующие обращения в суд в случае нарушения интересов государства, а также принятия соответствующих изменений в законодательстве.

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Мировая практика свидетельствует, что в развитых странах наряду с либерализацией, созданием благоприятных экономических и политических условий для развития информационной отрасли усиливаются рычаги влияния государства в этой сфере. Органы власти выступают наибольшими производителями информационного продукта. В США свыше 60% сведений о деятельности государства продуцируется самим государством, установлены суровые ограничения на выдачу лицензий на иностранное вещание на территории страны. Израиль и США практикуют формирование закрытых статей госбюджета для информационной сферы. Государственный информационный арсенал ведущих стран достигает 40% и успешно функционирует рядом с общественными и коммерческими СМИ.

В Украине нужно выводить из тупика ситуацию с общественным вещанием. Неопределенность приводит к разрушению ключевых государственных вещателей – НТКУ и НРКУ. Упреки в утрате государством влияния на эти СМИ после их обобществления надуманные. Напротив, этот процесс позволит государству не только сохранить их, но и получить более эффективные каналы информирования путем повышения качества их продукта.

Механизм сотрудничества с общественными и другими СМИ заложен в законе о порядке освещения в СМИ деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине. Согласно ему, все органы государственной власти и местного самоуправления в своих сметах обязаны предусматривать расходы на освещение своей деятельности в СМИ. Это требование должно стать обязательным уже с 2010-го.

...Анализ открытых и закрытых источников позволяет сделать вывод, что без жесткого реагирования существование государства Украина измеряется даже не годами, а месяцами, а в отдельных аспектах – днями. Отсутствие умных и согласованных информационных импульсов, обессиливает государственный организм Украины, лишает ее возможности защищаться и делает легкой добычей. Украина – уже даже не участник информационной войны. Это полузагнанный зверь на царской охоте...

Андрей Масальский, медиа-эксперт