Выборы-2010: несколько слов в пользу Ющенко

На пятую колонну в Украине любые проявления национального подъема всегда действовали, как красная тряпка на быка… Реальных угроз украинской государственности со стороны соседей становится все больше…

Избирательная кампания-2010 бурлит на полную силу, словно эпидемия, кося остатки тех, чей здравый смысл еще выдерживает залпы телевизионного популизма. Она проходит на фоне кризиса и тотального разочарования в способности политиков на что-то большее, чем пустая болтовня и бесконечные ссоры. Зомбирование и политтехнологические игры – вот в каких условиях мы выбираем главу государства. Большинство кандидатов в президенты избрали путь тотальной зачистки сознания – «татуировка» лозунгов на извилинах избирателя происходит ежедневно, ежеминутно.

Электорат кормят технологическим супом быстрого приготовления – вкусно пахнет, вредно для здоровья, желудок чувствует искусственную сытость. Украинский избиратель привыкает потреблять «пережеванное». Виртуальная действительность, которую создают политики-популисты, размягчает мозг, выжигает логику, вымывает из сознания последнее желание думать и делать.

Основные кандидаты, которые, по данным соцопросов, имеют хорошие шансы на выход во второй тур, сделали ставку именно на такой стиль ведения кампании. Они не хотят (или не могут?) оперировать идеями и смыслами, объяснять важность выбора и ответственность за него. Они выбрали метод подмены понятий, лобовой рекламы и дезориентации избирателя.

В сплошном хаосе человеческое сознание пытается удержаться, ухватившись за что-то настоящее – не за полуфабрикаты рекламных слоганов (а политические лозунги все больше напоминают стилистику промо-кампаний стирального порошка), а за реальные дела, настоящие достижения, досягаемые перспективы.

Впрочем, время до 17 января еще есть, еще можно избежать неприятного выбора между плохим и худшим. Для этого нужно попробовать быть объективными настолько, насколько это возможно. Для этого нужно посмотреть назад и проанализировать, что произошло в стране со времени последних президентских выборов.

Одна из самых серьезных угроз для Украины на данном этапе – это возможность получить неукраинского Президента. Не украиноцентричного, не украинского по своей сущности. Это – суровый приговор для независимой Украины.

В голову приходит единственный пример национально ответственного лидера среди нынешних кандидатов – это действующий глава государства Виктор Ющенко. Уже достаточно долгое время он терпеливо объясняет, куда и почему мы должны двигаться, не прибегая к громким лозунгам и пустым обещаниям.

Фактически, только Виктор Ющенко среди основных заданий развития украинского государства видит продвижение к демократии европейского образца и возрождение исторической памяти украинского народа. Похоже, он так и остается единственным среди кандидатов, у кого есть принципиальное убеждение – двигаться нужно в европейском и евроатлантическом направлении.

Кое-кто привык поднимать Ющенко на смех за его «излишнее» увлечение историческим прошлым. На многочисленную «пятую колонну» в Украине любые проявления национального подъема всегда действовали, как красная тряпка на быка. Но разве внимание к теме Голодомора, возрождение исторических святынь наподобие Батурина, и основание такого, без преувеличения, важного культурного объекта, как «Мистецький Арсенал», не были нужные нации? С каких пор украинцы стали так легко вытирать ноги о память своих выморенных голодом предков?

Твердая патриотическая позиция Ющенко, убежденного в том, что у государства должна быть здоровая гордость, в качестве противодействия агрессивной геополитической среде, не может не вызывать прогнозируемую ненависть у врагов украинской государственности. В нынешних условиях, реальных угроз украинской государственности со стороны соседей становится все больше – постоянные проблемы с границами, тотальная информационная война, реальные территориальные претензии и нескрываемая поддержка отечественных политических сил из-за границы. Тимошенко и Янукович – плоть от плоти политические бизнесмены. Трудно представить президента Януковича со своей первой леди на открытии украинского центра искусств, так же трудно представить на этом месте президента Тимошенко, разве что акция будет преобразована в гламурную вечеринку, украшенную национальными орнаментами.

Последовательным укреплением национального сознания украинцев, в том числе и путем возобновления исторической и культурной памяти, занимался только Ющенко, и именно он выглядит в этой роли совершенно естественно. Вот и получается, что Ющенко – единственный среди кандидатов, которого можно назвать настоящим защитником национальных интересов страны. Не допустить возвращения Украины к статусу «колониальной территории» Москвы – для него дело чести. Виктор Ющенко постепенно воплощает идеи и смыслы, близкие на уровне подсознания. Их корни в другом измерении, чем то, к которому привыкло общество потребления. Движение «домой, в Европу» – это по-настоящему государственническая позиция, у которой нет жизнеспособной альтернативы. С другой стороны, не имея достойной аргументации в ответ, главные оппоненты Ющенко пытаются с помощью технологий замкнуть его в круг национальной риторики, избрав своей главной тему «профессиональное» управление экономикой. Но выиграют ли они сравнение с действующим президентом в этой сфере?

И Тимошенко, и Янукович, и Ющенко в свое время занимали должность премьер-министра. Конкретные примеры свидетельствуют – наиболее успешным на этом посту был нынешний Президент. Премьеру Ющенко удалось спасти Украину от дефолта, поломать позорную практику бартерных схем, уменьшить тенизацию экономики, возобновить нормальные денежные отношения и начать кредитование села. В конечном итоге, украинская экономика до сих пор базируется на заложенном им фундаменте, хотя в последнее время ее существенно потрепал кризис, а еще больше – нынешние антикризисные менеджеры.

Конкретные цифры свидетельствуют – годы президентства Ющенко были наиболее плодотворными и благополучными за весь период независимости – в последние годы Украина демонстрировала значительный рост экономики и выраженную социальную направленность.

Ющенко удалось стать по-настоящему эффективным Президентом. За последние пять лет прошло двое парламентских выборов и, по всем оценками, их признали свободными и честными. Высокий уровень свободы слова в Украине отмечают все международные институции. Дошло до того, что многие даже называют ее «избыточной». Но свобода слова или есть, или ее нет совсем. Все остальное – последствия привыкания к ней.

То же касается пути к европейской и евроатлантической интеграции. Неужели такой сложный путь государство должно было пройти идеально, обойдя все выбоины и кюветы? Те, кто кивают в сторону Восточной Европы с ее быстрыми темпами развития, должны понять, что украинцы просто не успели измениться ментально. В этом наша характерная черта – легче приспособиться к системе, а не начинать менять систему с себя.

В конце концов, лучше, отстранившись от популизма, политических страшилок и околовластных интриг, оперировать исключительно цифрами.

Действующему Президенту закидывают, что обещания Майдана так и не были выполнены. Что же отвечает на это сухая статистика? Оказывается, программа Президента «Десять шагов навстречу людям» была выполнена почти на 100 процентов. При президентстве Ющенко поступления в Государственный бюджет выросли с 90 миллиардов гривен в 2004 году до более 220 миллиардов – сегодня. Объемы внешней торговли в 2005–2008 годах выросли в 2,2 раза – до $152,5 млрд., в том числе экспорт – на 95%. Несмотря на политические расхождения, товарооборот между Украиной и Россией вырос почти вдвое – до 35,15 млрд. дол. в 2008 году. Средняя заработная плата в Украине возросла более чем в два раза и уже превысила 2000 грн. Средняя пенсия выросла почти в пять раз. За годы президентства Ющенко было создано 3,6 млн. новых рабочих мест. Президент инициировал увеличение помощи матерям при рождении ребенка (на первого ребенка – 12240 гривен, на второго – 25000 гривен, на третьего и следующего ребенка – 50000 гривен), что переломило демографическую ситуацию в стране – рождаемость резко пошла вверх. По инициативе Президента Украины украинский бизнес вложил сотни миллионов в социальные проекты – в частности, проекты помощи детям. Благодаря принципиальной позиции Ющенко было начато реформирование украинской армии и выведен военный контингент из Ирака.

В то время как Янукович с Тимошенко едва ли не скрестили ужа с ежом и не отобрали у народа возможность избирать Главу государства, Президент предложил конституционную реформу, в результате которой конфликт между ветвями власти будет ликвидирован. Большинство адекватных людей понимают, что в первую очередь нужно убрать конфликтные точки в полномочиях ветвей власти, которые приводят к коллективной безответственности – и взаимодействие в механизме государственной машины значительно улучшится.

Именно этот проект впервые в украинской истории получил одобрительную оценку европейского содружества. Президентские изменения Конституции дают четкий ответ, кто и за что отвечает в государстве. Безусловно, один из ключевых и важнейших принципов Конституции Ющенко – децентрализация власти. Центральные органы власти должны поделиться ресурсами и полномочиями с властью на местах. Усиленное местное самоуправление на новой территориальной основе сделает власть не только ближе и доступнее людям, но и более контролируемой со стороны общества, а местные бюджеты будут формироваться и использоваться исключительно на местах. Конституция Ющенко расширяет народовластие через референдумы, внедряя этот механизм не только на всеукраинском уровне, но и на местном. Решение многих противоречивых вопросов будет также происходить на референдуме.

Обстоятельная конституционная реформа, которую собирается провести Президент, а также целый ряд новых инициатив в рамках программы «Свободная, справедливая и сильная Украина» свидетельствует о том, что Ющенко видит серьезную перспективу в продолжении своей политической карьеры. Потому что независимая и могучая Украина – самая лучшая перспектива для каждого патриота.

Сергей Дудка, политолог