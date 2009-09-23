Витя или Юля. Tertium non datur

Мнение Соль или сахар, красное или черное, Тимошенко или Янукович? Пусть вас не вводит в заблуждение пестрый список кандидатов в президенты - выбирать придется между Витей и Юлей. Как гласит известный рекламный слоган: „При всем богатстве выбора другой альтернативы нет”

Почему? Здесь три причины. Первая - прагматичная: и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко не один год возглавляют самые влиятельные общенациональные политические организации. Другие кандидаты в президенты – новоявленные – свои команды „сколотили” недавно и наскоро. Что легко приходит, быстро проходит. И даже большие финансовые вливания здесь не помогут.

При этом наши двое главных героев годы нелегкого восхождения на Олимп потратили не только на повышение собственного благосостояния. А еще и на то, чтобы пустить глубокие корни в органах власти и местного самоуправления. Надежный фундамент – гарантия прочности дома. Это вам каждый строитель скажет. Работа в партийных ячейках и расширение членской сети тоже работает на лидерские партии. Добавьте сюда достойное материальное положение сотрудников партийных офисов - пока только „Наша Украина” оконфузилась многомесячной задолженностью по зарплате для „своих”, - и порой результативную работу депутатов в округах, и поймете, как непросто сбросить из эстафетной дорожки опытного спринтера. Бегуны на длинные дистанции умеют распределять силы, разумно их тратить, и концентрироваться перед финальным забегом.

Причина вторая. Ораторско-психологическая: Янукович и Тимошенко – незаурядные личности и лидеры общественного мнения. Сколько бы не упрекали Юлию Владимировну в тщеславии, она - непревзойденный оратор и харизматичная женщина. Тайна Юлиного влияния на массовое сознание наукой пока теоретически не обоснована, но от этого она не ослабевает. Сколько бы ни развенчивали враждебно настроенные политтехнологи выступления Тимошенко, а она выйдет перед народом, взглянет тренировано в камеру („Господи памажи”), вскинет головой, и аудитория в кармане. О работе на митингах – вообще молчу. Люди Юлю слушают и плачут. Слушают и плачут. Даже, когда мессиджи противоречат окружающей их действительности.

Выступления Виктора Федоровича – другое дело. Но их тоже очень любят. Иногда даже кажется, спичрайтеры умышленно пишут ему сложные тексты, чтобы их калечить. Тексты, конечно, а не спичрайтеров. Ожидание очередного „ляпа” в речи политика привлекает к его выступлениям повышенное внимание. А поскольку диапазон оговорок у Януковича достаточно широк – от фамилий писателей до географических названий, каждая целевая аудитория может взять от Виктора Федоровича что-то свое.

А если говорить серьезно, то слова Президента, премьер-министра, спикера парламента, главы оппозиционного правительства и „силовиков” привлекают внимание граждан каждого государства. Работает подсознание: от того, что они скажут, зависит, что с нами будет. Правило это действует и в Украине. Скучная словоохотливость, расхождение слова и дела и излишние разглагольствования подорвали доверие к заявлениям Виктора Ющенко. Тимошенко и Януковичу это только на руку, потому что серьезной конкуренции со стороны Владимира Литвина на выборах они не чувствуют, а „силовики” у нас слабые.

Что касается мессиджей и комментариев лидера „Фронта перемен” и других „первых непроходных”, то они порой умны, ярки, да и внимание привлекают. Но не больше. Бесконечная болтовня на ток-шоу, сладкие обещания и умение виртуозно владеть языком во время избирательной кампании важны – нет сомнений. Но их обилие уже плещет через край. „Какой умный человек, сколько языков знает, а что ему это дает? И главное – как поможет мне сегодня накормить ребенка или завтра вернуться на работу?” – опять же процитирую выкристаллизованную в шутке народную мудрость.

Причина третья - жизненно-философская: за время после предыдущих выборов мы вволю наелись того, за что боролись. Теперь больно. Инстинкт самосохранения шепчет: „Не верь, чтобы не разувериться”, мозг усердно напоминает объективные исторические законы о том, что „революция пожирает своих детей”, а трудное материальное бытие истощает. В психологии есть такое определение – „эффект выгорания”. Возникает он, когда человек очень много времени уделяет работе. Так много, что времени на жизнь не хватает. Сегодня 12 часов работаешь, завтра – 14, послезавтра – 25. И вдруг - щелк - перебор.

Поэтому часто то, что вчера казалось важнее всего, сегодня вызывает отвращение. И как ни старайся, тем, на чем „выгорел”, больше заниматься не можешь. К сожалению, так произошло с глубинной общественной поддержкой политических идей в Украине. Специалисты констатируют пассивность и разочарование граждан. „Общество сейчас занимает позицию заинтересованного наблюдателя. Настоящего глубинного общественного движения в поддержку хотя бы одной политической силы, нет ни в регионах, ни в центре, ни на уровне общественных организаций”, - говорит политолог Андрей Ермолаев. А если нет ярко выраженного лидера доверия, то склоняешься к тому, кого давно знаешь.

И Тимошенко, и Янукович имеют давно наработанный электорат. Те, кого волнует проблема второго государственного – вон та кабинка, хотите дополучить тысячу и любите перманентные революционные преобразования – вам сюда. Конечно, Тимошенко и Янукович будут бороться за расширение электорального поля и благосклонность новых избирателей; понятно, что борьба их будет не на жизнь, а насмерть; ясно также, что победителю достанется все. Это – их политические игры. Наше дело – четко понимать, что даже когда „при всем богатстве выбора другой альтернативы нет”, стоит взвешивать и анализировать. В конце концов, из двух выбирать значительно проще – или пан, или пропал.

Наталия Сарбаева