2+2 покажет документальный фильм 'Артиллерия: секрет точности' об украинских 'богах войны'

Фильм рассказывает о развитии украинской артиллерии.

23 марта в 13:50 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Артиллерия: секрет точности" о силе украинских "богов войны", которые ежедневно меняют ход боев на фронте.

Лента рассказывает о развитии украинской артиллерии во время полномасштабной войны – от советских орудий до современных западных систем и новейших украинских разработок. В центре истории – люди, которые еще несколько лет назад были гражданскими, а сегодня стали опытными артиллеристами. Именно они ежедневно выполняют сложную и ответственную работу: рассчитывают координаты, корректируют огонь и прикрывают пехоту точными ударами.

Также среди героев фильма – офицеры и бойцы артиллерийских подразделений, которые работают на самых горячих участках фронта. В частности, 23-летняя командир самоходной артиллерийской батареи Анастасия Мискевич, которая после обучения в Академии сухопутных войск в 2023 году отправилась на передовую. Вместе с сослуживцами она выполняет боевые задачи на одном из самых сложных участков фронта, координируя работу орудий и контролируя точность огня.

Фильм показывает, как полномасштабная война кардинально изменила украинскую артиллерию. Сегодня на фронте работают как советские системы, так и современные западные установки, в частности американские M109 Paladin. В то же время важную роль играют и украинские разработки – в частности самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана", которая стала символом технологического развития украинской артиллерии во время войны.

Эксклюзивно для 2+2 командующий ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Украины Андрей Малиновский рассказал, как творится современная история артиллерии и как "Хаймарсы" изменили ход войны.

Также в фильме вспоминаются операции, которые уже вошли в историю современной войны. В частности, уничтожение российского десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска, легендарные удары по позициям оккупантов в Чернобаевке, ставшие символом провалов российской армии, а также блестящее освобождение Харьковской области в 2022 году. Особое внимание авторы уделяют роли артиллерии во время контрнаступления на Юге и операций на территории врага, в частности в Курской области, где артиллерия впервые активно работала в наступлении.

"Этот фильм не только о пушках и боевых операциях. Прежде всего это истории людей – их страхов, юмора и маленьких ритуалов, которые помогают выстоять под обстрелами. Мы также показываем настоящую "науку точности": как за каждым выстрелом стоят сложные расчеты, командная работа и огромная ответственность. В фильме зрители увидят малоизвестные детали работы артиллеристов на передовой и боевые истории, которые до сих пор оставались за кадром", – рассказывает автор фильма Екатерина Пахальчук.

Документальный фильм снят по заказу канала 2+2 IDS Production при поддержке Министерства культуры Украины.

Автор: Екатерина Пахальчук. Режиссер-постановщик: Денис Ивашина. Автор идеи: Тарас Ткаченко. Продюсер: Максим Шиленко.

