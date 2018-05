Год учебы в американском вузе стоит 40-50 тысяч (цены)

Американское высшее образование остается самым дорогим и престижным в мире, пишет журнал Forbes.

Более половины списка самых дорогих вузов мира прочно занимают университеты США. Самый высокий ценовой барьер в мире установил для своих студентов George Washington University - 40 тысяч 437 долларов на текущий учебный год. С учетом оплаты учебников и проживания, цена учебного года обойдется еще дороже - примерно в 53 тысячи долларов.

Затем в списке идут американские Sarah Lawrence College - 40 тысяч 350 долларов в год на обучение, а вместе с проживанием и питанием, что обязательно для первокурсников - более 53 тысяч долларов. Год обучения в Kenyon College стоит 40 тысяч 240 долларов, в Vassar College - 40 тысяч 210 долларов, на шестом месте в мировом списке самых дорогих университетов оказался американский Bucknell University со стоимостью обучения 36 тысяч 652 долларов.

Обучение в самых прославленных американских университетах (Гарвардский, Йельский, Стенфордский или Колумбийский) обходится в сумму свыше 35 тысяч долларов в год, но это ниже, чем в менее известных, но закрытых частных колледжах, где стоимость учебного года может достигать 45 тысяч долларов.

Среди самых дорогих университетов мира за пределами США, по версии Forbes, оказались швейцарский Franklin College (33 тысяч 100 долларов в год), American University of Paris (32 тысячи 600 долларов), Imperial College of London (27 тысяч 800 долларов в год для нерезидентов), National University of Singapore (24 тысячи долларов в год для нерезидентов) и University of Melbourne с оплатой на нынешний учебный год в размере 20 тысяч 200 долларов для иностранцев.

Все эти цены не включают стоимость проживания в стране, что, как правило, удваивает сумму расходов.

РИА “Новости”