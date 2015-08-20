Председатель Черниговского облсовета возглавит список УКРОПа на местных выборах

Председатель Черниговского областного совета Николай Зверев возглавит список партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» и избирательный штаб партии на местных выборах. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель областной организации УКРОПа Роман Семешко.

«Действующий председатель областного совета Николай Зверев станет руководителем областного избирательного штаба и возглавит список партии на местных выборах на Черниговщине», – сообщил Семешко.

Черниговскую городскую организацию партии «УКРОП», по словам Семешко, возглавит волонтер «Женской сотни Самообороны Чернигова» Оксана Рубан.