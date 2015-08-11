Заявление ООО "Универсальные информационные технологии" о безосновательных обвинениях в злоупотреблениях при реализации проекта "Электронный билет"

Уважаемые представители средств массовой информации!

ООО «Универсальные информационные технологии» глубоко удивлен и возмущен распространением в СМИ неправдивой информации и откровенных клеветы со стороны и.о. начальника Департамента корпоративной информатизации Укрзализныци Богдана Карбаня о злоупотреблениях компании «УНИТ» относительно системы «Электронный билет» на «Укрзализныци».

Официально заявляем, что «УНИТ» является исключительно разработчиком автоматизированной системы «Электронный билет», которая 21 августа 2014, согласно решению приемной комиссии Укрзализныци на основании приказа первого заместителя гендиректора Укрзализныци Максима Бланка №449-ЦЗ / Ед от 19.08.2014 г.. была введена в промышленную эксплуатацию.

На протяжении всей истории сотрудничества ООО «УНИТ» с Укрзализныцей не было и не могло быть обнаружено никаких нарушений или злоупотреблений, поскольку компания всегда работала и работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Владельцем и эксплуататором системы «Электронный билет» является ГП «ГИВЦ Укрзализныци». ГП «ГИВЦ Укрзализныци» непосредственно осуществляет онлайн продажу билетов через сайт booking.uz.gov.ua и самостоятельно регулирует отношения с агентами и банками. ООО «УНИТ» не имеет никакого отношения к средствам, полученным ГП «ГИВЦ Укрзализныци» от банков-эквайеров за проданные билеты.

Обращаем ваше внимание, что на 10.08.2015 ООО «УНИТ» не имеет никаких договорных отношений с ООО «ГИВЦ Укрзализныци» или другими предприятиями Укрзализныци. Услуги сопровождения системы «Электронный билет» ООО «УНИТ» оказывало и оказывает за свой счет, исходя исключительно из принципов социальной ответственности, понимая сложную ситуацию в железнодорожной отрасли и в стране в целом.

Заявления Богдана Карбаня является клеветой и направлено на дискредитацию ООО «УНИТ» с целью отвода внимания руководства Укрзализныци и Министерства инфраструктуры от формирования коррупционной схемы по контролю финансов в сфере пассажирских перевозок Укрзализныци, которая реализуется путем замены системы, принадлежащей ГП «ГИВЦ Укрзализныци», на систему подконтрольных Богдану Карбаню компаний. С целью остановки работы системы «Электронный билет» и предотвращения использования системы пассажирами, начиная с 14-00 06.08.2015 на сайт booking.uz.gov.ua были осуществлены DDoS - атаки.

Подчеркиваем, что обвинения в сторону компании не соответствуют действительности. Поэтому ООО «УНИТ» требует от Богдана Карбаня официальных извинений и опровержений заявлений, предоставленных им средствам массовой информации, в том числе обнародованных через официальный сайт Укрзализныци, которые нанесли значительный ущерб имени и деловой репутации компании.

Для получения более подробной информации, обращайтесь в пресс-службу ООО «УНИТ»:

Татьяна Кладина

Тел: (044) 591-19-85 (вн. 150)

e-mail: t.kladina@uni-tech.com.ua.

Справка о компании

ООО «УНИТ» является украинской компанией, хозяйственную деятельность осуществляет в IT-отрасли на протяжении 9 лет, имеет 35 высококвалифицированных специалистов в штате и более 40 специалистов, работающих по контрактам.

ООО «УНИТ» включено в официальный реестр разработчиков и поставщиков программного обеспечения Украины. Квалификация специалистов общества подтверждена соответствующими сертификатами фирм - производителей программного обеспечения и партнерами - Microsoft, Oracle, Cisco, ATT и другие. Для выполнения требований международных стандартов ООО «УНИТ» было сертифицировано на соответствие стандарту безопасности PCI DSS и стандарта качества ISO 9001: 2008. Также, ООО «УНИТ» имеет лицензии Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на право осуществлять деятельность в области технической и криптографической защиты информации. В рамках этих лицензий разработаны, внедрены и используются программные, аппаратные и другие средства. Все программные продукты должным образом зарегистрированы и имеют соответствующие свидетельства о регистрации авторских прав, а также прошли государственную экспертизу в ГСССЗИ Украины. Клиентами общества являются Кабинет Министров Украины, Государственный центр занятости, Укрзализныця, Полиграфкомбинат «Украина», Киевская городская государственная администрация, коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр», коммунальное предприятие «Киевский метрополитен», коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» и другие.

В то же время, ООО «УНИТ» обладает всем необходимым для разработки программного обеспечения: программно-техническими, материальными и другими средствами, а также имеет опыт выполнения многих IT-проектов в Украине, в т.ч. и социальных.

Реализованные проекты: «Карточка киевлянина», «Электронный билет», «Графический защитный элемент марок акцизного налога», «Система электронных экспресс-платежей», «Комплекс программных продуктов для изготовления и персонализации ID-документов в соответствии с требованиями ИКАО.

Началом отсчета для каждого из реализованных проектов, было и остается отношение компании к своей стране и граждан. Это отношение сформулировано просто и безапелляционно: «Способствовать повышению уровня жизни и воплощению европейских стандартов во всех процессах жизнедеятельности общества с помощью информационных продуктов и услуг».