Еще раз об автомобильных пробках в Киеве, или Можете ли вы подвезти на работу соседа?

Конец рабочего дня. Десятки тысяч столичных жителей побросали свои офисы в центре города и спешат домой. Кто-то садится в собственную машину, кто-то бежит на остановку общественного транспорта. Но уже через несколько минут будут нервничать одинаково, застряв в одной пробке. На сегодня в Киеве зарегистрировано больше 850 тыс. автомобилей. А если прибавить транзитные и прибывшие из других регионов, то их наберется около 1 млн. 100 тыс. Если автомобилизация пойдет такими темпами и дальше, то в 2010 г. мы на территории города Киева будет уже 1,5 млн. машин. Что составит еще большую угрозу автомобильному движению в столице.

Путей преодоления заторов в столице много. Во-первых, необходимо строить новые дороги, многоуровневые развязки, мосты, тоннели, подземные переходы, эстакады, ветки наземного легкого метро, объезды вокруг городов. В целом, строительство - самый действенный и наиболее эффективный метод борьбы с заторами, но, во-первых, он требует значительных средств (реконструкция только Московской площади стоит 350 млн. грн.., Ленинградской – 320 млн. грн.), а, во-вторых, этот процесс довольно длительный, ведь за месяц или два реконструировать площадь невозможно, на это уйдет два или три года. А пока идет строительство, транспортные ситуации в этих районах становятся еще хуже.

Недавно с целью сокращения заторов в столице Минтранссвязи начал реализацию строительства Большой кольцевой дороги вокруг Киева. По идее, эта дорога обеспечит вывод транзитного потока за пределы города, поможет разгрузить город и снизить интенсивность движения в столице, поскольку автомобилисты получат возможность не пересекать город по диаметру, а заезжать в город с той стороны, с которой им удобнее. Но строительство Большой кольцевой дороги завершится не раньше 2017 г., а ориентировочная стоимость этого проекта составляет 50 млрд. грн.

Важный фактор в создании заторовых ситуаций - паркование. Ехал-ехал водитель, остановился у обочину, дверь захлопнул и ушел по своим делам. Хорошо, если дорога широкая и позволяет проехать. А если всего две полосы?

Реальный способ решения проблемы заторов – повысить привлекательность общественного транспорта, сделать его удобным для пользования, чтобы киевляне предпочитали его для передвижения, пользуясь частными автомобилями не ежедневно, а, например, для выезда за город, на отдых и т. п. Хорошим стимулом здесь может стать значительная экономия времени на поездку. Если на своем транспорте столичные жители будут ехать час, то на городском – 20 минут. А для этого выделяется одна специальная полоса для общественного транспорта, которой пользуются исключительно троллейбусы и автобусы, плюс, скажем, маршрутное и легковое такси, скорая помощь или машины экстренной службы.

Ограничение въезда грузового транспорта – еще один из вариантов борьбы с пробками. Ежедневно на территорию Киева въезжает 25 тыс. автомобилей, из которых больше половины едут транзитом. Они въехали, создали пробку, к тому же ухудшили экологию и состояние дорог, и поехали дальше по своим делам. Ни в одном европейском городе вы такого не увидите. На Западе есть транспортные коридоры, которые обходят города, или если уж нет другого выхода и нужно ехать через город, то едут в ночное время. Раньше 40% продукции (хлеба, молока, мяса и т. д.) завозилось в Киев в ночные часы. А теперь только 3%.

Путь действенного решения проблемы пробок – администрирование, искусственное ограничение количества автотранспорта на дорогах. Так, например, в Париже, в летние жаркие дни ради того, чтобы искусственно снизить нагрузку на дороги, вводится движение автотранспорта с четными номерами в четные числа месяца, с нечетными – по нечетным числам. Это снижает число машин, находящихся на улицах города, а общественный транспорт – метро, автобусы и пр. – предоставляют в эти дни услуги по перевозке пассажиров абсолютно бесплатно, за счет бюджета города. К слову, меньше автотранспорта на дорогах - меньше загрязнение воздуха.

Практика показывает, что многие столичные автомобили имеют “на борту” лишь одного водителя. А вот если бы он подвозил на работу своего соседа или соседей (таких же водителей) или они бы ездили по очереди, то машин на дороге стало бы существенно меньше, а это снизило вероятность образования пробок. Использование автомобиля для подвоза других лиц называется “carpool”. Такая практика существует в Соединенных Штатах . Кстати, экономия топлива (а заодно и денег) при этом методе очевидна.

Можно также сделать платный въезд в наиболее “проблемные” районы города. Например, в центр Лондона въезд платный еще с 2003 г. Возможно, эта мера не избавит Киев от пробок полностью, но средства, полученные таким способом, можно будет потратить на реконструкцию тех же дорог и строительство автомобильных развязок.

В качестве альтернативы автотранспорту можно развивать велосипедный транспорт. Но для этого должна быть отлаженная инфраструктура: созданы велодорожки и велостоянки, также нужно проводить информационные кампании в СМИ для поощрения киевлян, пользующихся велосипедами. Например в Берлине, крупнейшем городе Германии и втором по населению в Европе, в 2007 г. было потрачено 2,5 млн. евро на создание велодорожек; 80 км велодорог протянулись вдоль главных дорог и 50 км – на тротуарах в переулках. Результат не заставил себя ждать – велосипеды уже составляют 12% общего траффика Берлина. А велосипедной столицей мира по праву считают Амстердам, здесь почти 40% население передвигается на двух колесах.

Елена Беляева, г. Киев