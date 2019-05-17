18 мая на главной сцене Национальной оперетты покажут рок-оперу «Белая ворона»

В основе сюжета лежит история жизни Жанны д’Арк, возглавившей борьбу французского народа во время Столетней войны. Актуальность постановки трудно переоценить. Борьба за свободу, преданность своему королю и народу, бескомпромиссность, внутренняя чистота, самоотверженность… на фоне проблемы выбора, предательства и личной драмы.

Версия от Национальной оперетты – это принципиально новое, яркое и сильное решение. Это видение настоящего сквозь аллегорическую призму искусства. Честно. Откровенно.

Постановка удивит масштабностью и оригинальностью сценографии, смелым и динамичным пластическим решением. Над созданием рок-оперы «Белая ворона» работали Максим Голенко (режиссер), Максим Булгаков (балетмейстер), Сергей Нестерук (дирижер), Владимир Ковальчук (сценограф), Алена Левченко (художник по костюмам), Александр Корш (аранжировщик) и др.

Из уст главной героини звучат такие слова: «Народ стає покірною юрбою, не маючи мети перед собою. Коли ж мета велична, мов свобода, юрба завжди, завжди стає народом!»

Руководитель Театра

– Этот проект – призыв к миру. Когда власть любит свой народ, у нее есть перспективы, есть будущее. Ведь народ это голос разума, - говорит генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. – Темы, затронутые в рок-опере «Белая ворона», будут актуальны всегда. Это предательство, выбор, любовь к народу и то, как государство поступает со своими героями.

Автор, драматург и либреттист

По словам автора и драматурга Юрия Рыбчинского, матрица, которая была создана им в пьесе «Белая ворона» в далеком 1989 году, гораздо созвучнее теперешнему времени, чем тогда.

– Я благодарен Национальной оперетте за то, что она взялась за эту непростую работу, - сказал Юрий Рыбчинский.

Композитор

А композитор Геннадий Татарченко подчеркнул, что счастлив услышать свою музыку в исполнении профессиональных артистов музыкального театра такого уровня.

Режиссер-постановщик

Для работы над сценографическим решением спектакля был приглашен советский, канадский и украинский художник, живописец и педагог Владимир Ковальчук. По словам Владимира, главный принцип его работы: «динамика в статике».

- Очень рад, что мы привлекли к работе над «Белой вороной» Владимира Ковальчука. Он внес невероятно мощное движение в этот проект. Мы смогли на него посмотреть под другим углом. Для меня это было важно, полезно и интересно, - говорит режиссер-постановщик Максим Голенко. – Многое вещи удались визуально. Очень силен сатирически социальный пласт. Мы это сделали!

К слову, это уже не первая совместная работа режиссера Максима Голенко и балетмейстера Максима Булгакова над рок-оперой «Белая ворона». Их творческий тандем зародился в 2015 году в Ровно, продолжился в 2017 году в Николаеве, и вот теперь появилась возможность поставить рок-оперу «Белая ворона» в стенах Национальной оперетты Украины. Стоит лишь несколько минут побыть на репетиции, как понимаешь: Максимы понимают друг друга с полувзгляда, полуслова.

Балетмейстер-постановщик

- Это не дивертисмент. Балет здесь полноценный ключевой персонаж - Народ во всех его ипостасях. Моей первоочередной задачей было создание определенного эмоционального состояния, конструирование непростого пути от эмоции к мысли. Это такая определенная брехтовская форма, которую нужно прочувствовать и в этом правильно существовать. И балет с этим блестяще справился, - отмечает балетмейстер-постановщик спектакля Максим Булгаков.

Художник по костюмам

Художник по костюмам Алена Левченко рассказала о том, что костюм Столетней Войны – это полностью ручная работа. В нем использована роспись красками по ткани.

- Люди находятся в состоянии войны - между народами и между собой. Это отражено и в костюмах. Здесь образная стилизация без привязки к времени. История «Белой вороны» - история, к сожалению, повторяющаяся. В образах читается стилизация милитари, в деталях - легкая амуниция. Сложный грим усиливает образы людей за масками, - говорит Алена. – Ко дню премьеры было пошито 100 костюмов (и это только 1 состав!). Много сшито кожаной обуви: высокие военные сапоги, ботинки для балета. Огромное внимание уделено деталям, усиливающим образ.

Подготовила Оксана Лазепко

Фото: Анатолий Федорцив, Оксана Лазепко

Когда: 18 мая, суббота. Начало в 19:00.

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Спектакль идет на украинском языке.

Тел. для справок и бронирования: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты ТУТ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-bila-vorona