Обследование затонувшей подводной лодки "Щ-216" проводилось в сложных условиях

Об этом сообщил заместитель начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Александр Коротун. Работы выполнялись силами и средствами совместного российско-украинского судоподъемных отряда. Вблизи мыса Тарханкут часто господствуют сильные ветры, что обусловливает повышенное волнения морской поверхности.

- Иногда водолазам и экипажам судов приходилось работать при волнении моря в 3-4 балла по шкале Бофорта. К тому же, глубина 52 метра является очень неудобной для проведения работ водолазами, ведь, используя легководолазное снаряжение, люди работали на этой глубине в течение 15 - 20 минут, после чего для проведения декомпрессии нужно много времени для выхода на поверхность, - отметил капитан 2 ранга Александр Коротун.

Согласно плану подводно-технических работ изучалась местность вокруг затонувшей лодки, ее положение на грунте, проверялось состояние корпуса. Обследование района выполнялось с помощью телеуправляемого оборудования. В районе кормовой части рубки были обнаружены артиллерийские снаряды калибра 45 мм. Водолазы знали, что во время трагедии на борту подводной лодки находился боезапас.

Следует отметить, что наиболее сложные подводно-технические работы выполнялись водолазами Черноморского флота. Это обусловлено наличием у российских спасателей более совершенного и удобного для этих глубин оборудования. В частности, спасательный подъемный "колокол".

Для проведения подводных работ на глубинах более 60 метров Центра поисковых и аварийно-спасательных работ украинских ВМС нужны дополнительные средства, в частности, судно со спасательным подводным аппаратом и барокомплексами, водолазное снаряжение, в котором вместо сжатого воздуха используется специальная химическая смесь.

- Этот вопрос сегодня актуален, ведь Военно-Морские Силы имеют в своем составе подводные силы, а потому оснащение спасательных служб должно повышаться, - отметил капитан 2 ранга Александр Коротун.