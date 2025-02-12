Квалифицированные легальные работники стали мишенью для указа Трампа о гражданстве.

Указ президента США Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения вызвал волну судебных споров и критику со стороны федеральных судов. Некоторые судьи издали судебные запреты на распоряжение американского лидера.

Издание The New York Times пишет, что эксперты в области права подчеркивают, что гражданство по праву рождения не может быть отменено исполнительным указом, подобным тому, который издал Трамп.

Отмена гражданства по праву рождения потребует внесения поправки в Конституцию, которая должна быть одобрена 2/3 голосов обеих палат Конгресса и затем ратифицирована законодательными органами 3/4 штатов. Трамп не добивался внесения таких изменений в Конституцию, но его указ и активная юридическая реакция сеют смятение и стресс среди иммигрантов.

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Согласно указу, в гражданстве будет отказано новорожденным, у которых хотя бы один из родителей не является гражданином или постоянным жителем США. Дети, родившиеся в США у людей, которые нарушили закон, въехав в страну без разрешения, а именно пересекли южную границу, не будут иметь гражданства США.

Кроме того, дети людей, получивших визы для обучения и работы в США в течение многих лет, не будут иметь права на автоматическое получение гражданства.

Гражданство по праву рождения уже давно считается одним из основополагающих принципов США. Его отмена для потомков иностранных рабочих может сделать работу в стране менее привлекательной, особенно для высококвалифицированных и высокообразованных людей, которые востребованы многими компаниями.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, в 2022 году в США работало более 30 миллионов иммигрантов. Большинство, или 22,2 миллиона, были законными иммигрантами; 8,3 миллиона - нелегальными.

Трамп и его единомышленники утверждают, что гражданство по праву рождения побуждает людей пересекать границу или приезжать в США в качестве туристов, чтобы родить детей, которые могут получать госпомощь и спонсировать своих родителей для получения вида на жительство после достижения 21 года.

Вопрос мигрантов в США - последние новости

Президен США Дональд Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов. Таким образом президент выполнил свое предвыборное обещание о "закрытии границы в первый день" своего нового срока.

Позже спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс США готов ввести санкции против тех стран, которые откажутся принимать своих граждан, незаконно находящихся в Штатах.

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