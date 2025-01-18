Первые рейды проведут в Чикаго, где местные власти являются лояльными к мигрантам и враждебными к Трампу.

Новая администрация президента США планирует начать масштабную кампанию депортаций иммигрантов уже во вторник, 21 января, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на четырех человек, знакомых с этими планами.

Первый антимигрантский рейд планируют провести в городе Чикаго. Ожидается, что рейд продлится всю неделю. В команде Трампа говорят, что в первую очередь будут депортировать тех нелегальных мигрантов, которые успели отличиться мелкими правонарушениями, такими как нарушение правил дорожного движения. Но собеседники WSJ отметили, что на самом деле будут хватать вообще всех нелегалов, если те попадутся под руку.

Отмечается, что Чикаго был выбран для первого рейда не только потому, что там много нелегальных мигрантов, но и потому, что местные власти лояльно настроены к мигрантам и наоборот враждебно относятся к Трампу.

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Города Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами также находятся в поле зрения новой администрации, и могут быть стать местом проведения аналогичных рейдов. Советники Трампа заявили, что намерены наказать города-"заповедники" для мигрантов, прекратив федеральные субсидии на миллиарды долларов.

Как отмечает WSJ, по мере старения населения США экономика страны становится все более зависимой от рабочих рук иммигрантов, особенно в пищевой промышленности, строительстве и сфере услуг. С конца 2020 года около 10 миллионов человек мигрировали в США, включая тех, кто приехал нелегально. Эти рабочие руки уменьшили нехватку рабочей силы и помогли ускорить экономический рост.

Экономисты говорят, что масштабные депортации будут означать шок для экономики, который поразит ключевые отрасли из-за нехватки рабочей силы.

Планы Трампа после инаугурации

Как писал УНИАН, Дональд Трамп планирует сделать развитие криптовалют приоритетом своей политики. В частности, он готовит указ, согласно которому криптовалюты будут названы национальным императивом или приоритетом - стратегическая формулировка, призванная ориентировать правительственные агентства на работу с отраслью. Также планируется создать консультативный совет по криптовалютам, который будет отстаивать политические приоритеты отрасли.

Кроме того Трамп пообещал разобраться с запретом TikTok на территории США. Соответствующий закон Конгресс принял еще в апреле, но сам запрет вступит в действие за день до инаугурации Трампа.

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