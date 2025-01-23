Президент США дал указания принять все необходимые меры для немедленной депортации нелегальных мигрантов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который вступил в должность 20 января, подписал указ о закрытии южной границы страны для нелегальных мигрантов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. Отмечается, что таким шагом Трамп выполнил свое предвыборное обещание о "закрытии границы в первый день" своего нового срока.

"Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также неотъемлемые полномочия в соответствии со статьей II Конституции предотвращать физический въезд нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты через южную границу", – говорится в сообщении.

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В Белом доме добавили, что такие штаты, как Техас, просили федеральное правительство о защите от вторжения мигрантов во времена администрации Байдена, но "он не смог защитить их от миллионов нелегальных мигрантов, которые въезжают в Соединенные Штаты, вторгаются в их общины и накладывают миллиардные расходы на государственные и местные органы власти".

Трамп дал указания Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту США принять все необходимые меры для немедленной депортации нелегальных мигрантов, которые пересекли южную границу Соединенных Штатов.

"Используя свои полномочия, президент Трамп еще больше ограничил доступ к положениям иммиграционного законодательства, которые позволяли бы любому нелегалу, причастному к вторжению через южную границу США, оставаться в Соединенных Штатах, например, получить убежище", – сказано в заявлении.

Политика Трампа в отношении мигрантов: последние новости

Bloomberg писало, что на первых этапах реализации своей политики по депортации, Дональд Трамп планирует выдворить из США миллион мигрантов. Отмечалось, что первыми выдворят людей, которые не имеют никаких оснований оставаться в стране из-за того, что они совершили преступления или имеют приказы о депортации после апелляций или процессов предоставления убежища.

Издание также отметило, что в целом в США проживают около 11 миллионов нелегальных иммигрантов.

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