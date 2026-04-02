Страны НАТО отреагировали на угрозы Трампа о выходе США из Альянса

В Эстонии считают, что угроза выхода США из Альянса является "вредоносной".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "серьезно рассматривает" возможность выхода США из НАТО. Представители ряда стран-членов Альянса отреагировали на эти слова, пишет Sky News.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал "сохранять хладнокровие". Он подчеркнул, что без США нет НАТО. Однако без союзников нет и сильных Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна утверждает, что любая угроза выхода США из военного альянса является "вредоносной".

В то же время министр обороны Литвы Робертас Каунас подчеркнул, что партнерство между Вильнюсом и Вашингтоном "было, есть и останется стратегическим приоритетом".

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что провел "конструктивную беседу" с Трампом. По его словам, во время беседы они обменялись мнениями по поводу НАТО, Ирана и Украины.

Возможность выхода США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в интервью изданию The Telegraph, что всерьез рассматривает выход Соединенных Штатов из НАТО. Он также раскритиковал Великобританию за отказ присоединиться к ударам на Ближнем Востоке.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер также заявил, что Трамп "оценивает и переоценивает" все, что касается военного альянса. Речь идет, в частности, о поддержке европейских усилий в Украине.

FT со ссылкой на неназванные источники писало, что Трамп шантажировал Европу поставками оружия для Украины в рамках проекта PURL, чтобы заставить страны помочь ему в разблокировании Ормузского пролива.

