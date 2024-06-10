На выборах в Евросоюзе значительных успехов достигли ультраправые партии. Однако это было прогнозируемо. О том, что таких политсил станет больше, что в Европарламенте изменится их численность и разнообразие, говорили многие эксперты. А некоторые даже прогнозировали, что эти силы вообще станут чуть ли не победителями.

Впрочем, многие задаются вопросом, почему крайне правые вообще начали набирать обороты. Тот же Вилдерс в Нидерландах, Мелани в Италии, Орбан в Венгрии. И речь не только о Европе - речь также о Трампе в США. Но эта тенденция берет начало еще в 70-х годах, с началом миграции, когда в Европе начал разрушаться традиционный уклад. Впоследствии, около 15 лет назад, на фоне миграционного кризиса, развивался кризис традиционной партийной структуры, кризис доверия к старым элитам, началось усиление позиций крайне правых сил. Свою роль сыграл и финансовый кризис...

Все эти факторы стали прекрасной почвой для возрождения популистских сил. Видео дня

И правых в Европарламенте действительно стало больше. Однако, есть важный нюанс - эти силы разделены как минимум на две группы, которые между собой не всегда находят общий язык. Поэтому большинства в Европарламенте они точно не будут иметь, хотя могут влиять на общие дебаты, на формирование различных коалиционных раскладов и так далее.

Все эти партии имеют конкретное мнение относительно войны в Украине. Несмотря на то, что многие из них используют российские нарративы, поддерживают тесные связи с РФ или даже сотрудничают с ними, никто из них не выступил с прямой поддержкой Путина. Эта мысль до сих пор крайне непопулярна или даже токсична на Западе. Поэтому главный тезис, который они продвигают - "надо поддерживать мир". То есть, выступают за завершение войны на любых условиях.

Условно, можно выделить ультрарадикальные, или даже антиевропейские правые, а также правые, такие как, например, партия Мелани, нынешнего премьер-министра Италии, которые, в принципе, занимают достаточно конструктивную позицию. С первыми нет смысла договариваться, со вторыми, как показывает опыт с Мелани, это делать можно. Но в целом волноваться не стоит: проевропейские и проукраинские силы сохраняют большинство в Европарламенте и, по моему мнению, позиция ЕП в отношении Украины кардинально не изменится.

Еще один момент - эти выборы показали две важные тенденции.

Первая - поляризация. Один полюс - это крайне правые, популистские силы, популярность которых растет. Они и в дальнейшем будут так или иначе влиять на общественное мнение. Второй полюс - умеренные силы. И для нас крайне хорошо, что эти силы сохраняют доминирование в Европарламенте.

Вторая тенденция заключается во влиянии этих выборов на внутреннюю политическую ситуацию в отдельных странах. К примеру, поражение Макрона хоть и было прогнозируемым, но никто не ожидал, что оно будет настолько мощным - партия "Национальный фронт" Ле Пен получила более 30% мест. Теперь Макрон решил провести выборы, ведь хочет сыграть на контрасте, создав коалицию антиправых сил, которые объединятся против Марин Ле Пен. То есть, ставка Макрона на то, что даже при условии минимальной победы партии Ле Пен в первом туре, во втором все объединятся вокруг действующего президента Франции. А сработает ли это - покажет время.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента