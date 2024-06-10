Ультраправые и жесткие правые партии усиливают присутствие в законодательном органе Евросоюза.

Ультраправые партии достигли значительных успехов на выборах в Евросоюзе, достигнув хороших результатов в Германии и уверенно победив на выборах во Франции, что заставило Эмманюэля Макрона назначить досрочные парламентские выборы, пишет Financial Times.

Предварительные результаты показали, что ультраправые и жесткие правые партии могут получить почти четверть мест в Европарламенте следующего созыва по сравнению с пятой частью мест в 2019 году.

Отмечается, что результаты выборов нанесли ощутимый удар по внутреннему рейтингу президента Франции и канцлера Германии Олафа Шольца и, как ожидается, помогут склонить Европарламент к более антииммиграционной и антизеленой позиции. Но центристские партии сохранили большинство в новом парламенте.

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По предварительным результатам, правоцентристская Европейская народная партия получила 184 места, оставив социалистов и демократов на втором месте с 139 местами, а либеральную группу "Обновление" с 80 местами – на третьем месте. По прогнозам, количество зеленых уменьшится до 52 с 71 места в 2019 году.

Во Франции партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен получила 31,5% голосов избирателей. В Германии все три партии коалиции Шольца были вытеснены ультраправой "Альтернативой для Германии" (AfD), которая заняла второе место после консервативной оппозиции ХДС-ХСС. Ультраконсервативные и националистические партии также победили или получили значительный прирост голосов в Австрии, на Кипре, в Греции и Нидерландах, как показали экзит-полы.

В Италии ультраправая партия премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии" набрала около 28,6% голосов избирателей, улучшив свой результат с 26% на всеобщих выборах 2022 года, как показали поздние результаты.

Партии, входящие в ЕНП, показали высокие результаты в Германии, Испании, Польше, Греции и некоторых других странах, свидетельствуют данные.

"В центре остается большинство за сильную Европу. Центр держится. Мы все заинтересованы в стабильности", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после предварительных результатов, призвав другие центристские партии поддержать ее на второй срок в должности. Для поддержки фон дер Ляйен нужно большинство в 720-местном парламенте.

Выборы в Европарламент

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (партия Open Vld) объявил, что подаст в отставку после поражения на выборах. Заметно растроганный политик прокомментировал результаты парламентских выборов со слезами на глазах. После его речи прозвучали бурные аплодисменты и одобрительные возгласы.

Ранее УНИАН писал, что Украина стала линией разграничения на выборах в Европейский парламент, которую центристы надеются использовать. Агитация в Европе легко дается популистам в отличие от центристов.

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