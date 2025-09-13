Трамп и Путин могут снова встретиться в октябре, - СМИ

В октябре лидеры США, России и Китая могут оказаться за одним столом на саммите АСЕАН в Малайзии.

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в октябре во время своего визита в Малайзию, пишет New Straits Times.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян примут участие в 47-м саммите АСЕАН, который пройдет в этом году в Куала-Лумпуре.

"Нам повезло. Несмотря на тарифный вопрос, президент США Дональд Трамп позвонил и сообщил мне, что в следующем месяце посетит Малайзию, чтобы совпасть со встречей в АСЕАН. Премьер Ли Цян также будет присутствовать", - сказал Анвар.

Видео дня

Во время визита в Пекин Анвар встретился с Путиным, который "серьезно рассматривает возможность приезда в Малайзию".

Саммит АСЕАН

Ежегодный саммит АСЕАН собирает лидеров 10 государств Юго-Восточной Азии и их партнеров для обсуждения безопасности, экономики, торговли и глобальных вызовов. Участие в нем ведущих мировых лидеров традиционно усиливает международное влияние форума.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

В августе 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры на Аляске, что стало их первой личной встречей после возвращения Трампа в Белый дом. Переговоры проходили за закрытыми дверями и вызвали резкую реакцию среди союзников США, в частности в Европе и Украине.

Официальные заявления сторон были сдержанными: Трамп говорил о "возможности диалога", тогда как Кремль назвал встречу "конструктивной". В то же время эксперты отмечали, что конкретных решений или прорывов достигнуто не было.

Вас также могут заинтересовать новости: