В случае нападения на НАТО Россия с помощью "Орешника" сможет уничтожить ключевые авиабазы.

Применение баллистической ракеты большой дальности "Орешник" может изменить стратегию России в потенциальной будущей войне с НАТО и стать действительно значимой угрозой. Как пишет Foreign Policy, в конфликте, где силы рассредоточены на больших территориях, как в случае с Украиной, такая дорогая ракета является плохим выбором. Однако она идеально подходит для атаки на авиабазы, где его суббоеприпасы могут нанести значительный урон.

"В войне с НАТО Россия, скорее всего, нападет на авиабазы ​​альянса в первые дни конфликта. Россия прекрасно знает о превосходстве НАТО в воздухе и надеется дать своим силам передышку, уничтожив — или, по крайней мере, задержав — способность НАТО реагировать", - отмечает FP.

Аналитики отмечают, что современные истребители, особенно F-35, слишком сложны для ремонта в полевых условиях. А десятилетия бюджетных сокращений сосредоточили военно-воздушные силы НАТО лишь на нескольких базах, что сделало их исключительно уязвимыми для боеприпасов типа "Орешника".

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Как указывает FP, война в Украине продемонстрировала, что российские ракеты, оснащенные обычными боеголовками, не смогли вывести из строя ключевые украинские авиабазы из-за сочетания низкой точности и успешной украинской ПВО. Однако "Орешник" помогает решить эту проблему:

"Исходя из действий России в Украине, для уничтожения самолетов на крупных авиабазах могут потребоваться десятки обычных ракет "Искандер". Для достижения аналогичного эффекта потребуется гораздо меньше "Орешников".

Как указывают эксперты, применение "Орешника" предоставит России больше неядерных вариантов, снижая риск того, что Кремль задумается об использовании ядерного оружия на ранней стадии конфликта. Однако при этом у России будет больше возможностей существенно нарушить операции НАТО.

Проблема в том, что текущая европейская оборона мало что сделает для защиты от "Орешника". Несмотря на то, что многие базы НАТО защищены многослойной сеткой противоракетной обороны, "Орешник" может летать выше дальности перехвата большинства систем и приземляется слишком быстро для большинства перехватчиков на конечном этапе, таких как система ПВО "Patriot". Перехватчики, которые могут остановить "Орешник", а именно системы Arrow 3 и SM-3 Block IIA, скорее всего, будут применяться ограниченном количестве, если текущие траектории закупок сохранятся.

"Независимо от того, как закончится война на Украине, через десятилетие или два НАТО может столкнуться с перевооруженной Россией, владеющей восстановленным арсеналом, в котором большие обычные баллистические ракеты, такие как "Орешник", занимают видное место", - отмечает FP.

Таким образом, НАТО следует начать готовиться к этому уже сейчас, сделав свои основные авиабазы ​​менее привлекательными целями для российских ракет. Этого можно добиться, рассредоточив самолеты в отдаленных местах — второстепенных взлетно-посадочных полосах и автомагистралях по всей Европе.

Ракета Орешник - новости

Как сообщал УНИАН, впервые Россия атаковала Украину "Орешником" 21 ноября 2024 года, под ударом оказался Днепр. Путин тогда назвал это "ответом" на использование Украиной американских и британских ракет.

На днял белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил, что в стране уже заканчивают производство нескольких пусковых установок для ракет российского комплекса "Орешник".

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