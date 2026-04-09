9 апреля принято готовиться к Пасхе и наводить порядок в доме.

Девятое число апреля обычно не очень богато на праздничные события, но оказалось крайне важным днем для православных верующих в 2026 году. Каждому христианину следует помнить, какой сегодня церковный праздник. Также в эту дату есть профессиональное мероприятие, что отмечается по всему миру.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

У украинских православных верующих сейчас длится Страстная неделя, четвертый день которой носит название Страстный или Великий четверг. В этот день христиане вспоминают, как Иисус незадолго до своей смерти в последний раз поужинал со своими учениками. В Библии это событие называют Тайной вечерей.

Если говорить об обычных церковных святцах, то в них ежегодный праздник 9 апреля по новому стилю посвящается памяти священномученика Евпсихия Каппадокийского и мученика Вадима из Вифлапата. Этим святым молятся об избавлении души от гордыни и жадности.

Какой сегодня праздник в Украине

Официально 9 апреля никаких торжеств не назначено, поэтому государственный праздник сегодня в Украине не отмечается. Но у верующих, как уже упоминалось ранее, наступит Великий четверг. В украинских народных традициях он называется Чистый четверг и считается удачным для подготовки к Пасхе.

Кроме того, на планете есть профессиональное событие, с которым можно поздравить знакомых представителей соответствующей профессии.

Какой сегодня праздник в мире

Во второй четверг апреля ежегодно отмечается Международный день рекрутера. Это специалисты по подбору персонала, которые являются промежуточным звеном между работодателем и кандидатом на должность. Хорошие менеджеры по кадрам ценятся на вес золота, поэтому принимают поздравления от коллег и начальства в этот день.

Другие всемирные праздники сегодня, о которых стоит упомянуть, это День антиквариата, День финского языка, День работников библиотек и День ASMR.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена синоптиков не было, поэтому люди наблюдали за погодой и сами составляли приметы:

пошел снег или град - к прохладному апрелю;

расцвели одуванчики - к потеплению;

если журавли и аисты летят очень низко, то скоро будет сухая погода;

небо покрылось серыми тучами - к длительной непогоде.

В честь Чистого четверга народные верования предлагают убраться в доме, помыть окна и запечь домашние пасхи. Сами люди также принимают водные процедуры, причем чем раньше, тем лучше. Верили, что если помыться еще на рассвете, то можно "смыть" с себя все тревоги и болезни.

Еще в праздник сегодня принято собирать и пить березовый сок. Но есть важное условие - нельзя сливать с дерева больше жидкости, чем может выпить одна семья.

Что нельзя делать сегодня

Народными верованиями определено, что нельзя делать в Чистый четверг. Работа по дому и огороду в этот святой день не только не запрещается, а еще и поощряется. Но по возможности не стоит пропускать церковное богослужение. Еще по народным верованиям не подходит сегодня праздник для рукоделия. Также не стоит спать днем, иначе голова будет болеть.

