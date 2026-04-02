Как сбить F-35 над Ираном: в Сети завирусилось руководство китайского инженера, – СМИ

Технически подкованные китайцы добровольно дают Ирану советы с молчаливого согласия Пекина.

На фоне американо-израильской военной операции против Ирана в китайских соцсетях наблюдается необычное явление: технически подкованные гражданские китайцы публикуют свои экспертные советы, чтобы помочь Ирану противостоять военной мощи США собственными технически ограниченными возможностями. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

В качестве одного из примеров упоминается подробное руководство по сбитию американского F-35, которое появилось в китайских соцсетях 14 марта и быстро стало вирусным. Это было видео с субтитрами на персидском языке, в котором детально объяснялось, как именно Иран может использовать свои дешевые системы для обнаружения и уничтожения современного малозаметного истребителя.

Через пять дней после публикации этого руководства Иран заявил, что поразил американский F-35 (самолет был вынужден совершить аварийную посадку).

Видео дня

"В китайских соцсетях многие люди с опытом в науке, технологиях, инженерии и математике создают и распространяют контент, направленный на поддержку военных усилий Ирана. Их контент охватывает широкий спектр тем: от предоставления точных координат американских военных баз в регионе, предложений ракетных стратегий против американских авианосцев в Персидском заливе до моделирования обороны против возможного десанта США на иранский остров Харг", – отмечает SCMP.

Показателен тот факт, что мотивация этих предложений и советов в основном личная, а не финансовая. И не похоже, что это было инициировано китайским правительством.

Вместе с тем, на данный момент нет доказательств того, что эти онлайн-советы китайцев действительно каким-то образом повлияли на ход войны в Персидском заливе.

Война в Иране: выгода Китая

Как писал УНИАН, блокада Ормузского пролива и ракетно-дроновый террор арабских стран региона со стороны Ирана, по мнению эксперта Эйка Фреймана, стали для Китая примером того, как можно сочетать экономическое и военное давление. Эти механизмы Пекин может использовать против Тайваня, в частности через блокирование морских путей и создание зон ограниченного доступа.

Эксперт предупреждает, что даже без открытой войны такая стратегия может вызвать масштабный экономический шок, нарушение цепочек поставок и дефицит ресурсов в регионе, в частности для Японии и Южной Кореи. В этом случае США стоят перед выбором между принятием новой реальности контроля Китая над торговлей Тайваня или риском эскалации до экономического или военного конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: