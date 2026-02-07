Звезда 'Крепосной' Сагайдачная показала новые фото с округлым животиком

Актриса скоро станет мамой в третий раз.

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная, которая играла в сериале "Крепостная" и фильме "Потяг до Різдва", поделилась новыми фото с округлым животиком.

В своем Instagram звезда опубликовала кадры из беременной фотосессии. Напомним, знаменитость беременна и уже совсем скоро станет мамой в третий раз. Анна решила сделать несколько фото на память об этом особом периоде.

"Наконец-то я это сделала и очень этому рада. Все три фотосессии беременности я делала фактически на последнем месяце, не знаю, как-то так складывается у меня. Так вот совет вам от опытной мамочки: делайте раньше, потому что на таком сроке так трудно собраться, все лениво - едва вытащила себя из дома. Да еще и зима, холодно... А наши реалии таковы, что в студиях дубарина. Нам, конечно, поставили дуйчики, но в помещении нет отопления вообще. Но фотосессии обязательно делайте! Потому что это такие бесценные воспоминания! Потому что детки так любят смотреть фотографии! Где они в животике, а где они уже родились - им так интересно. Эти воспоминания согревают в самые лютые морозы", - подписала кадры актриса.

К слову, у Сагайдачной есть старший сын Тимур от первого брака и дочь Мира от отношений с новым избранником.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала, какое хобби приносило ей доход в начале войны.

