С карантином на глазах: кто в России лучше всех отметил 9 мая

Василий Рыбников

Несмотря на все попытки американских ястребов лишить великий русский народ великого русского парада путем коронавируса, чипирования и внезапной анализации, истинные патриоты православия изыскали возможность отметить любимый праздник еще лучше, чем когда бы то ни было.

Попухший и бледный, щурясь от непривычного солнечного света, Владимир Владимирович выполз 9 мая из какого-то склепа принимать маршировку кремлевского полка, но стоял так далеко, что вряд ли что-то разглядел, и сразу исчез.

Нет никаких сомнений, что взамен отмененного карантином 9 мая Владимир Владимирович Путин введет в конституцию РФ сразу три, по шесть тучных парадов на каждый, с каучуковыми бомбами, конной авиацией, пистолетными каратистами и военно-космическим роботом Федором, и каждый раз беспилотник непредсказуемой траектории будет запихивать в Марианскую впадину по вымпелу и поднимать оттуда по древней амфоре с изображением танцующих голых ветеранов, - в общем, будет много чудес, но когда-нибудь потом, а Путин, к сожалению, не вечен. Попухший и бледный, щурясь от непривычного солнечного света, Владимир Владимирович выполз 9 мая из какого-то склепа принимать маршировку кремлевского полка, но стоял так далеко, что вряд ли что-то разглядел, и сразу исчез, и пролетели какие-то самолеты, и ночью был такой салют, что казалось, будто все эти самолеты одновременно упали с полным боекомплектом, и всем теперь конец. Малодушные не выдержали, отправились нелегалами на парад в Минск и сгинули на болотах, но таких в России было немного: большинство патриотов все же нашли целый ряд отличных способов восславить ветеранов в индивидуальном порядке.

В Бурятии житель села Гремячинск выпил сто грамм наркомовских и отправился поздравлять 92-летнего героя войны к нему домой, где отобрал у деда юбилейную медаль и побежал на Берлин. Дед бросился за ним с криком «ура!», но неосмотрительно зажал в руке три тысячи рублей, увидев которые, житель села Гремячинск принял его за немецко-фашистского захватчика, завалил гниду ударом сапога в морду и скрылся с деньгами, как пионер-герой.

С каждым годом война приносит жителям России все больше радости.

В Новосибирске двое патриотов великой отечественной войны влезли в мусорный бак с гармошкой и пилотками и стали подкатывать к балконам домов со стариками, распевая им страшные песни. Оригинальная задумка с подъемником позволяла певцам заражать ветеранов коронавирусом, не оставляя следов. Очевидно, именно так в Москве загадочно заразился и умер чрезвычайно пожилой ветеран Иванченко, которому 9 мая исполнился бы 101 год. Узнав о коронавирусе, матерый воин умело самоизолировался в своей квартире на весь период карантина и не выходил из нее, пока не подхватил ковид прямо у себя дома: видимо, веселый поздравляльщик достал его именно через балкон.

В Орловской области два черных водолаза, от одного вида которых мог бы получить разрыв сердца человек любого возраста, перешли по дну реку Оку с портретами дедов в рамках акции «Подводный полк». Зачем они показывали фотографии покойных местным рыбам, пока неясно, как и непонятна причина, по которой потом несколько дней ниже по течению загадочно выбрасывались на берег седые раки, но сама задумка выглядит свежо, а уж каково было удивление ветерана встречи на Эльбе, когда к нему в туалете явился из унитаза сантехник Феоктист с фотографией героического летчика Гастелло!

Как бы там ни было, самым дорогим подарком ветеранам великой отечественной войны стал подвиг 11-летней девочки Каролины Черных, которая, обвешавшись медалями, влезла босая на гвозди и простояла так 75 минут - «по минуте за каждый мирный год существования». Подвиг проходил в пилотке и гимнастерке за просмотром фильма «В бой идут одни старики». На 45 минуте, совпавшей, очевидно, с победоносными событиями 1945 года, девочке сильно захотелось слезть с гвоздей, но она не могла позволить себе сдаться, потому что опять бы началась война, так что юная героиня начала думать о приятных трупах, и это ей помогло простоять ровно столько, сколько было надо ветеранам. Говорят, что на 76-ю годовщину великой победы Каролина Черных планирует 76 раз повторить подвиг Зои Космодемьянской; родители уже начали закупку бензина, мыла и веревок, соседи распродают недвижимость.

С каждым годом война приносит жителям России все больше радости.

Всех желающих помочь украинской армии принести побольше горя российским наемникам на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ