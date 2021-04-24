Введенные против России санкции США были эффективными, поскольку напряженность между странами из-за Украины снизилась.
Об этом в комментарии Reuters сообщил ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх.
Читайте также"Наблюдаем очень внимательно": в Пентагоне мониторят отвод войск РФ от границ Украины
"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целенаправленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность понести гораздо больше издержек, если Россия продолжит или обострит свое поведение. Результаты были довольно близкими к тем, на которые мы надеялись", – ответил он.
Сингх добавил, что санкции являются всего лишь инструментом, который в этом случае создает рычаги влияния на дипломатический процесс.
"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – уточнил Сингх.
Американские санкции против России
- 15 апреля США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц РФ за вмешательство в президентские выборы в 2020 году и другие акты дезинформации. Также ограничительные меры введены против 5 человек и 3 учреждений в связи с оккупацией Крыма.
- Кроме того, США заявили о высылке 10 российских дипломатов, среди которых сотрудники разведки.
- Агентство Bloomberg писало, что санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками.
- Американский президент Джо Байден объяснил, почему США 15 апреля не ввели новые санкции против российского газопроповода "Северный поток-2".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram