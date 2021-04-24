В Вашингтоне радуются успехом введенных против РФ санкций / фото REUTERS

Введенные против России санкции США были эффективными, поскольку напряженность между странами из-за Украины снизилась.

Об этом в комментарии Reuters сообщил ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх.

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"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целенаправленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность понести гораздо больше издержек, если Россия продолжит или обострит свое поведение. Результаты были довольно близкими к тем, на которые мы надеялись", – ответил он.

Сингх добавил, что санкции являются всего лишь инструментом, который в этом случае создает рычаги влияния на дипломатический процесс.

"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – уточнил Сингх.

Американские санкции против России

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Автор: Яна Ставская