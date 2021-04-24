Санкции являются всего лишь инструментом, который в этом случае создает рычаги влияния на дипломатический процесс, отметили в Белом доме.

Введенные против России санкции США были эффективными, поскольку напряженность между странами из-за Украины снизилась.

Об этом в комментарии Reuters сообщил ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх.

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"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целенаправленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность понести гораздо больше издержек, если Россия продолжит или обострит свое поведение. Результаты были довольно близкими к тем, на которые мы надеялись", – ответил он.

Сингх добавил, что санкции являются всего лишь инструментом, который в этом случае создает рычаги влияния на дипломатический процесс.

"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – уточнил Сингх.

Американские санкции против России

15 апреля США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц РФ за вмешательство в президентские выборы в 2020 году и другие акты дезинформации. Также ограничительные меры введены против 5 человек и 3 учреждений в связи с оккупацией Крыма.

Кроме того, США заявили о высылке 10 российских дипломатов, среди которых сотрудники разведки.

Агентство Bloomberg писало, что санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками.

Американский президент Джо Байден объяснил, почему США 15 апреля не ввели новые санкции против российского газопроповода "Северный поток-2".

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Автор: Яна Ставская