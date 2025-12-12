Погода испортится уже ближайшей ночью.

В Украине ожидается осложнение погоды уже ближайшей ночью. О непогоде предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью и утром 13 декабря на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также, по данным синоптиков, на Закарпатье и в Карпатах ожидается туман. Видимость составит всего 200-500 метров.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый. Синоптики отмечают, что такая погода может привести к осложнению движения транспорта.

Погода 13 ноября - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, в субботу в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью в Украине, кроме юго-запада, местами пройдет небольшой дождь со снегом, а днем уже будет погода без осадков.

На Закарпатье и в Карпатах ночью и утром будет спостаригаться туман.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, на Левобережье ночью и утром порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура в течение суток на северо-востоке и востоке страны упадет до -1°...-6°. На остальной территории будет от +2° до -3°, днем на западе и юге страны столбики термометров покажут +1°...+6°.

