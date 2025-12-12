Решение приняли в связи с "незаконными действиями" компании Euroclear.

Банк России подает иск в Арбитражный суд Москвы на бельгийский депозитарий Euroclear.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка Российской Федерации 12 декабря.

"Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", - говорится в сообщении.

Решение было принято из-за "незаконных действий" компании Euroclear, наносящих ущерб Центробанку, а также из-за использования активов Банка России, рассматриваемых Еврокомиссией, без согласия российского регулятора.

"Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен ущерб, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами, принадлежащими Банку России", - указано в сообщении.

По словам исполнительного директора депозитария Euroclear Валери Урбен, российские активы следует использовать для мирных переговоров, а не как репарационный кредит для Украины.

Она считает, что финансовый риск, связанный с привязкой замороженных активов к репарационному займу, слишком весомый. В то же время в результате этой инициативы возможно банкротство депозитария, что скажется на привлекательности европейского рынка.

Напомним также, что в Великобритании выступили против передачи нашей стране замороженных активов РФ на более 10 млрд долларов. Банкиры опасаются, что кредитные учреждения могут пострадать из-за такого шага.

