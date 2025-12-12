На 'Сапсан' сейчас не рассчитывал бы: ветеран объяснил проблему украинской баллистики

Боевое применение ракеты может начаться в 2026 году, считает Евгений Дикий.

Украинская баллистическая ракета "Сапсан" - это качественная разработка, на уровне с российским "Искандер" или даже лучше него.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

"Но именно поэтому я здесь очень осторожен, когда речь идет о такой технологической сложности изделия. Обычно это путь в десятилетия. Другое дело, что здесь формально десятилетия были. Комплекс "Сапсан" начали разрабатывать очень-очень давно, но деньги не выделяли... Я не думаю, что в нашем случае это будут десятилетия. Я думаю, это будут месяцы. Но все же сейчас я бы на "Сапсан" не рассчитывал. В 2026-м надеюсь уже увидеть боевое применение", - сказал Дикий.

В то же время он добавил, что с начала войны Украина активно развивает средства поражения. И основными из них являются дальнобойные дроны. По словам эксперта, сейчас Украина производит около 200 БПЛА FP-1 ежедневно.

"А это не единственная модель, которой мы пользуемся. На втором месте "Лютый" и есть еще четыре модели как минимум... Идет массовое масштабирование производства с тем, чтобы каждый день летели уже не сотни, а чтобы каждый день летели тысячи", - добавил Дикий.

Что касается крылатых ракет, то сейчас, по словам эксперта, Украина имеет две ключевые разработки - это "Нептун" в различных модификациях, а также "Фламинго".

"Фламинго уже вышло на серийное производство, но это пока что малосерийное. То есть это десятки единиц в целом. А на следующий год задача стоит, чтобы оно стало в десятках единиц в день. То есть по крылатым можно сказать, что в 2026-м мы четко с россиянами уже сравняемся", - отметил Дикий.

Удары по РФ: важные новости

Ранее командующий Сил беспилотник систем Роберт Бровди на псевдо "Мадьяр" сообщил об ударах по двум химическим заводам в России, которые производят компоненты для изготовления порохов и взрывчатых веществ для российской армии. Также он отметил, что под ударом оказались и другие объекты. В частности, это касалось одного из российских НПЗ.

Тем временем Reuters отмечает последствия ударов Украины по нефтяной промышленности России. По данным издания, доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре 2025 года упали до 10,97 млрд долларов, что на 3,59 млрд долларов меньше аналогичного месяца прошлого года. Кроме того, уменьшились и объемы самого экспорта на 400 000 баррелей в сутки. Этому поспособствовали в том числе и атаки Украины по кораблям "теневого флота" РФ.

