Амариллис - популярное комнатное растение, которым украшают дом зимой. Оно неприхотливо, но требует правильного ухода, особенно за листьями. Если они начинают увядать, может понадобиться обрезка. Эксперты объясняют, когда и как это делать.
Когда обрезать амариллис - правило
Гейл Пабст, садовод и директор по маркетингу Национального садового бюро рассказала изданию Марты Стюарт, что листья амариллиса - источник энергии для формирования цветения следующего года, поэтому зелёные листья обрезать нельзя. После того как растение отцвело, часть листьев может желтеть - это признак подготовки луковицы к периоду покоя. Такие пожелтевшие листья уже можно удалять.
Амариллис отцвел - что делать дальше
Когда лист полностью пожелтел, его обрезают, оставляя около 5 см над луковицей. В этот период лист становится мягким, поэтому секатор работает хуже - лучше использовать кухонные ножницы. После обрезки луковицу помещают в прохладное тёмное место без солнечного света, чтобы дать ей отдохнуть.
Амариллис - уход и советы
Освещение. Пегги Энн Монтгомери, садовод и эксперт по луковичным растениям, советцет держать растение на ярком свету, как обычные комнатные цветы.
Полив. До появления ростков поливают очень умеренно. Затем - когда верхний слой почвы подсохнет. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Во время покоя полив прекращают полностью, иначе луковица может загнить.
Почва. Горшок должен иметь хороший дренаж, а почва - быть рыхлой и водопроницаемой. Луковицу нельзя полностью закапывать - её верхняя часть должна оставаться над поверхностью.
Кстати, амариллис можно выращивать и без почвы - в воде. Для этого луковицу ставят в ёмкость с камушками, оставляя верхнюю треть открытой, и наливают воду так, чтобы она не доставала до луковицы.
Удобрение. В период активного роста полезно подкармливать растение жидким комплексным удобрением раз в несколько недель.
