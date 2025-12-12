Эксперты объясняют, как правильно ухаживать за амариллисом, обрезать пожелтевшие листья и создавать условия для здорового цветения.

Амариллис - популярное комнатное растение, которым украшают дом зимой. Оно неприхотливо, но требует правильного ухода, особенно за листьями. Если они начинают увядать, может понадобиться обрезка. Эксперты объясняют, когда и как это делать.

Когда обрезать амариллис - правило

Гейл Пабст, садовод и директор по маркетингу Национального садового бюро рассказала изданию Марты Стюарт, что листья амариллиса - источник энергии для формирования цветения следующего года, поэтому зелёные листья обрезать нельзя. После того как растение отцвело, часть листьев может желтеть - это признак подготовки луковицы к периоду покоя. Такие пожелтевшие листья уже можно удалять.

Амариллис отцвел - что делать дальше

Когда лист полностью пожелтел, его обрезают, оставляя около 5 см над луковицей. В этот период лист становится мягким, поэтому секатор работает хуже - лучше использовать кухонные ножницы. После обрезки луковицу помещают в прохладное тёмное место без солнечного света, чтобы дать ей отдохнуть.

Амариллис - уход и советы

Освещение. Пегги Энн Монтгомери, садовод и эксперт по луковичным растениям, советцет держать растение на ярком свету, как обычные комнатные цветы.

Полив. До появления ростков поливают очень умеренно. Затем - когда верхний слой почвы подсохнет. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Во время покоя полив прекращают полностью, иначе луковица может загнить.

Почва. Горшок должен иметь хороший дренаж, а почва - быть рыхлой и водопроницаемой. Луковицу нельзя полностью закапывать - её верхняя часть должна оставаться над поверхностью.

Кстати, амариллис можно выращивать и без почвы - в воде. Для этого луковицу ставят в ёмкость с камушками, оставляя верхнюю треть открытой, и наливают воду так, чтобы она не доставала до луковицы.

Удобрение. В период активного роста полезно подкармливать растение жидким комплексным удобрением раз в несколько недель.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, когда и как обрезать декабрист.

