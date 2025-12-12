Несмотря на свой маленький размер, эти породы очень смелые.

Маленькие породы собак часто считаются милыми и хрупкими домашними любимцами. Однако они также бдительные, смелые и готовы вас всегда защищать. Поэтому издание ParadePets назвало 7 маленьких пород сторожевых собак, которые станут отличными защитниками для одиноких людей, семей и пожилых людей.

Кернтерьер

Такие собаки, как терьеры, являются прекрасными компаньонами, а эксперты считают их одними из лучших маленьких пород собак-охранников. Сначала их разводили как беспородных собак, которые сопровождали своих хозяев на охоте на лисиц в Шотландии.

"Кернтерьеры обладают сильным инстинктом и высокой уверенностью в себе. Они быстро бьют тревогу, если что-то кажется им не так", - рассказала владелица Limitless Canines Dog Training Эшли Карпентер.

Также эта порода имеет менталитет рабочей пчелы.

"Эта храбрая порода маленьких собак процветает в активных семьях с твердым, но добрым руководством. Они остаются здоровыми благодаря большому количеству умственных стимулов, а их двойная шерсть требует еженедельного расчесывания", - предупредила эксперт.

Такса

По мнению специалисты, эти крошечные собаки обеспечивают отличную защиту для своей семьи.

"Таксы были выведены для охоты на барсуков под землей, а это означает, что смелость заложена в их ДНК. Поэтому они бдительны, голосистые и очень преданные, хорошо подходят для небольших домов или квартир", - заверила Карпентер.

Несмотря на то, что их считают отличной породой маленьких собак для охраны, помните, что они любят лаять.

"Таксы известны всем дрессировщикам как одни из самых шумных маленьких собак. Это огромная собака, упакованная в личность маленькой собаки. Таксы смелые, настойчивые и прекрасно охраняют дом - даже когда вы этого не хотите!", - сказала профессиональный дрессировщик собак Энни-Мэй Леви.

Мини-шнауцер

Несмотря на свои размеры, эти маленькие собаки являются отличными сторожевыми псами.

"Мини-шнауцеры известны тем, что они более нервные и вспыльчивые, чем их гигантские собратья, что делает их бдительными сторожевыми псами, которые не колеблются подавать сигнал тревоги", - рассказала ветеринар Лиза Кан.

В то же время Леви описала мини-шнауцеров как "хорошие системы раннего предупреждения", поэтому неудивительно, что люди обожают эту породу.

Шотландский терьер

"Шотландский терьер - это независимая и храбрая порода маленьких собак, что делает их настоящими "большими собаками" в теле маленьких собак", - отметила Карпентер.

Также эти собаки лают на незнакомцев и являются прекрасными защитниками.

"Хотя они любят членов семьи, они естественно опасаются незнакомцев, а благодаря своему упрямству и независимости редко отступают", - добавила доктор Кан.

Лхаса-апсо

Эти тибетские собаки с аристократическим происхождением имеют длинную шерсть, которая тянется до пола. Это маленькие собаки с большой личностью, ведь они веселые, уверенные в себе, ласковые и миниатюрные охранники.

"Этих собак на самом деле разводили как сторожевых собак для монастырей, и они любят предупреждать своих хозяев, иногда чрезмерно лая", - подчеркнула Кан.

когда лхаса-апсо находится среди людей, которым доверяет, она довольно спокойна и считается малоприхотливой породой маленьких сторожевых собак.

"Это в целом спокойная порода, но они могут хорошо предупреждать об изменениях в окружении и очень любят наблюдать из окна", - отметила Леви.

Австралийский терьер

Эти маленькие сторожевые собаки являются очень редкими.

"Австралийский терьер очень похож на йоркширского терьера и был выведен для защиты домов от змей и вредителей. Они прекрасно распознают человеческие эмоции и хорошо чувствуют себя в активных семьях. Их шерсть устойчива к погодным условиям, за ней легко ухаживать, поэтому достаточно еженедельного расчесывания", - отметила Карпентер.

Чихуахуа

Эти милые создания преданы своему хозяину до конца.

"Одной из моих любимых пород собак является часто недооцененная чихуахуа. Эти защитные собаки имеют плохую репутацию из-за своей агрессивности и шумности, что, конечно, может быть правдой, если они недостаточно социализированы и не обучены, но на самом деле они могут быть отличными домашними любимцами, поскольку чихуахуа выведены для того, чтобы наслаждаться обществом людей", - заверила Леви.

