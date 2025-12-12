Алексей Кучеренко отметил, что усложняют ситуацию со светом в столице последствия от предыдущих атак РФ по энергообъектам.

В Киеве отключения света более длительные, чем на Западе Украины. Столица зависит от электроэнергии с Ривненской и Хмельницкой АЭС, которую невозможно передать из-за повреждения ключевой подстанции,

Об этом рассказал "Телеграфу" первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"В Ривне есть атомная станция, а под Киевом перебили соответствующую подстанцию, и мы не можем взять дополнительную мощность. Столица зависит от двух атомных станций - Ривненской и Хмельницкой. Если повреждена трансформаторная подстанция, ключевая для столицы, - а ее повредили, - то она не может передать мощность", - пояснил Кучеренко.

Он добавил, что враг атаковал и другие ключевые подстанции. По его словам, усложняют ситуацию и предыдущие атаки врага на столичные энергообъекты.

"Здесь свои блоки были выбиты серьезно, а город дефицитный. Эту зиму будет сидеть (Киев без света, - УНИАН). Но графики могут быть разными. Я надеюсь, их смягчат энергетики, пока не прилетит еще раз", - резюмировал нардеп.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Из-за последствий атак России на энергосистему Украины в большинстве областей введены жесткие графики почасовых отключений.

Впрочем премьер-министр Юлия Свириденко 11 декабря анонсировала улучшение ситуации с энергоснабжением.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что для того, чтобы вернуть энергосистему Украины к ее первоначальному состоянию без отключений, может потребоваться несколько лет уже после завершения российской агрессии.

