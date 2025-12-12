По словам Хакана Фидана, некоторые решения являются очень тяжелыми для Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор по урегулированию войны. Об этом он сказал в интервью CNN Turk.

"Здесь Европа должна помочь Украине в принятии определенных сложных решений вместе с Украиной. Действительно, некоторые выборы, некоторые решения являются очень тяжелыми для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть для большего блага, здесь нужно устранить зло, то есть плохое... То есть нужно сделать выбор. Я знаю, что это трудно для них. Особенно вопрос территории является невероятно тяжелым. Пусть Бог никому такого не даст", - отметил Фидан.

По его словам, такие решения являются сложными и что есть требования по гарантиям на будущее. Дипломат добавил, что это также сложно, но Турция продолжает способствовать переговорам между двумя сторонами конфликта.

Фидан заверил, что Стамбул готов снова организовать мирные переговоры, а также напомнил, что прошлым летом было проведено три раунда переговоров.

Политик добавил, что во время этих переговоров был достигнут значительный прогресс в вопросе обмена пленными и других гуманитарных факторов.

"Это подготовило почву для переговоров, которые продолжаются сегодня. Мы готовы играть эту положительную роль. Посмотрите, сейчас Черное море стало полем битвы. Война распространилась на Черное море. Сейчас в Черном море атакуют торговые суда, танкеры. То есть, если война будет продолжаться, она распространится и на другие регионы Европы. То есть, не дай Бог, она должна остановиться здесь", - предупредил глава МИД Турции.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что только Зеленскому не нравится мирный план США, тогда как его люди в восторге. Он добавил, что Вашингтон был близок к договоренностям и с Москвой, и с Киевом.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции этого соглашения", - сказал американский лидер.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США не склонять Зеленского к несправедливому миру. Также он считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может быть заключено без участия Европы.

"Было бы ошибкой принуждать президента Украины к миру, который его народ не поддержит после четырех лет страданий и смертей. Поэтому мы ясно даем понять, что демонстрируем стойкость в своей поддержке Украины в достижении общих целей", - добавил Мерц.

