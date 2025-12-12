Дельфины тоже получают выгоду от "сотрудничества" с косатками.

Дельфины и косатки, дружба которых кажется маловероятной, могут кооперироваться во время охоты и получать из этого взаимную выгоду. Как пишет The Washington Post, об этом свидетельствуют новые кадры, снятые у побережья Британской Колумбии на западе Канады.

Ученые, которые отслеживали девять северных резидентных косаток (косаток-домоседов), зафиксировали, как они меняли курс в присутствии тихоокеанских белобоких дельфинов. Косатки следовали за дельфинами, фактически "прослушивая" их эхолокационные сигналы, которые помогали находить большого чавыча. Дельфины, в свою очередь, следовали за косатками и поднимались вместе с ними на поверхность, чтобы съесть остатки рыбы.

"Работая вместе, косатки экономят энергию и используют дельфинов как разведчиков. Дельфины же получают защиту от хищников и доступ к лакомым кускам одной из самых ценных рыб океана", - пояснил Эндрю Трайтс, директор Исследовательской группы морских млекопитающих Университета Британской Колумбии.

В статье в журнале Scientific Reports авторы отметили, что иногда дельфины даже временно задерживали в пасти крупную рыбу у поверхности - вероятно, чтобы косатки могли ее разорвать на части. Для дельфинов это полезно, ведь они не способны разламывать добычу и глотают ее целиком.

Исследователи подчеркивают: между дельфинами и косатками не было признаков конкуренции или агрессии. Наоборот, наблюдалась "взаимная терпимость", которая приносит пользу обоим видам.

Хотя эти два вида и раньше замечали рядом, назначение таких контактов было непонятным. Новые кадры - "первое подобное видео", демонстрирующее их совместную координацию во время охоты.

Наблюдения также показали: когда дельфины были рядом, косатки ныряли глубже и преодолевали большие расстояния - очевидный признак того, что их поведение было не случайным.

Как отмечается, поведение животных отслеживали с помощью дронов и специальных трекеров с присосками, временно прикрепленных к здоровым китам. Устройства передавали GPS-данные, видео и аудио - включая характерные звуки, которые издают косатки во время охоты (например, хруст костей чавыча).

Полевые наблюдения продолжались 15 дней. Косатки были спокойными, не прогоняли дельфинов и не демонстрировали ни ударов хвостом, ни укусов или других агрессивных жестов. Наоборот - они ориентировались на дельфинов и даже копировали их движения.

Более ранние исследования показывают: тихоокеанские белобокие дельфины, северные резидентные косатки и даже морские свиньи Далля иногда путешествуют и играют вместе. Есть предположение, что более мелкие животные держатся возле дружественных резидентных косаток, чтобы обезопасить себя от более опасных, транзитных популяций косаток - настоящих хищников, которые могут атаковать других морских млекопитающих.

