Ведущий признался, куда больше всего тратит деньги.

Известный телеведущий Алексей Суханов рассказал о своих заработках во время войны и на что тратит деньги.

В новом интервью Славе Демину он отметил, что театр, телевидение и YouTube-проект ему приносят средства ежемесячно. Однако, сколько суммарно он получает прибыли - не стал говорить.

"Все понемногу. Заработанное своим трудом. Слава тебе, Господи, этим я и горжусь. Я себе на жизнь, мы не учитываем коммунальные услуги, поесть, кофе выпить, оставляю 15 000 гривень. Все остальное я трачу исключительно на адресную помощь. Я не откладываю сейчас", - подчеркнул Суханов.

Алексей добавил, что не имеет пассивного дохода. Поэтому рассчитывает исключительно на свою профессиональную деятельность.

"У меня нет пассивного дохода. Я живу только вот, квартиру в Юрмале я не сдаю. Это квартира, за которую я там тоже плачу, кстати. Сейчас я просто зарабатываю тем, что умею. В профессии уже 34 года", - отметил ведущий.

