Названы 100 лучших песен 2025 года по версии Billboard. Интересно, что в список вошли как новые хиты этого года, так и старые композиции, которые активнее всего слушали в мире.
Лидером стал трек "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X - песня из популярного анимационного мюзикла "Кейпоп-охотницы на демонов" от компании Netflix.
К слову, в центре сюжета девичья K-pop группа Huntr/x, которая состоит из трех ярких участниц. Каждая из них обладает магической силой. Благодаря своей музыке они пытаются спасти мир от демонов. Режиссер ленты Мэгги Канг.
Вторую позицию заняла Леди Гага с хитом "Abracadabra". Этот сингл стал первым в ее дэнс-поп проекте.
Третью строчку занял певец Bad Bunny с песней "NUEVAYoL".
Топ-10 лучших песен по версии Billboard
- HUNTR/X - "Golden"
- Lady Gaga- "Abracadabra"
- Bad Bunny - "Nuevayol"
- Sabrina Carpenter - "Manchild"
- Kendrick Lamar & SZA - "Luther"
- Olivia Dean - "Man I Need"
- PinkPantheress - "Illegal"
- Chappell Roan - "The Subway"
- Doechii - "Denial Is a River"
- Kehlani - "Folded".
Напомним, ранее TikTok подвел музыкальные итоги года и назвал самые популярные треки.