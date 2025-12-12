В списке есть Леди Гага и хит из мультика.

Названы 100 лучших песен 2025 года по версии Billboard. Интересно, что в список вошли как новые хиты этого года, так и старые композиции, которые активнее всего слушали в мире.

Лидером стал трек "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X - песня из популярного анимационного мюзикла "Кейпоп-охотницы на демонов" от компании Netflix.

К слову, в центре сюжета девичья K-pop группа Huntr/x, которая состоит из трех ярких участниц. Каждая из них обладает магической силой. Благодаря своей музыке они пытаются спасти мир от демонов. Режиссер ленты Мэгги Канг.

Вторую позицию заняла Леди Гага с хитом "Abracadabra". Этот сингл стал первым в ее дэнс-поп проекте.

Третью строчку занял певец Bad Bunny с песней "NUEVAYoL".

Топ-10 лучших песен по версии Billboard

HUNTR/X - "Golden"

Lady Gaga- "Abracadabra"

Bad Bunny - "Nuevayol"

Sabrina Carpenter - "Manchild"

Kendrick Lamar & SZA - "Luther"

Olivia Dean - "Man I Need"

PinkPantheress - "Illegal"

Chappell Roan - "The Subway"

Doechii - "Denial Is a River"

Kehlani - "Folded".

Напомним, ранее TikTok подвел музыкальные итоги года и назвал самые популярные треки.

