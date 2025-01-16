Санкции Вашингтон считает более эффективным инструментом, заявил Миллер.

В администрации США считают, что масштабные санкции, введенные Вашингтоном против РФ, помогают эффективнее достигать политических целей, чем признание России государством-спонсором терроризма.

"Мы не считаем это (признание России спонсором терроризма, – ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда речь идет о России", – заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, те санкции, которые уже действуют, включая и те, что были введены в течение последних недель, имеют практические последствия. В этом контексте Миллер вспомнил сообщения СМИ о том, что теперь танкеры РФ не могут отгрузить свою нефть – в частности, они начали останавливаться у берегов Китая.

Видео дня

Представитель Госдепа также акцентировал, что признание России спонсором терроризма ограничит деятельность международных гуманитарных организаций и повлечет другие последствия, которые могут повлиять на способность работать в регионе.

Признание России спонсором терроризма

Напомним, что 4 июля 2023 года парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма. Такая формулировка была впервые закреплена в официальном документе международной организации – итоговой декларации, принятой тогда в Ванкувере.

По состоянию на июль было 11 стран и международных организаций, которые признали Россию спонсором терроризма. В частности, речь идет о ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Европарламенте, Литве, Украине, Латвии, Эстонии, Чехии, Нидерландах, Польше и Словакии.

В июне 2024 года в Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между РФ и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества. Однако такое решение до сих пор не принято.

Отметим, на днях в Белом доме заявили, что президент Джо Байден исключает Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.

Вас также могут заинтересовать новости: