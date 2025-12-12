Уже в ближайшие выходные температура снизится в большинстве областей.

В Украине уже в ближайшие дни ожидается похолодание, во время которого дороги покроет гололедица. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"С 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, позаботьтесь о дополнительном утеплении и особенно устойчивой удобной обуви", - посоветовала эксперт по погоде.

По ее словам, похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими - ожидается гололедица.

Видео дня

Похолодание в Украине - что известно

Ранее о похолодании также сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, в ночные часы столбики термометров опустятся ниже нуля.

Эксперт пояснил, что в субботу, 13 декабря, циклон вернется в страну своей холодной тыловой частью, что повлечет поступление арктического воздуха.

Синоптик отмечает, что ночные температуры могут снизятся до -4° до -6°. На Левобережье возможен слабый снег, который вместе с морозами способен создать гололедицу и осложнить ситуацию на дорогах.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что после 16 декабря погода снова изменится: теплые воздушные массы придут с запада, и ночью температура удержится около нуля, а днем поднимется до +1...+7 °С.

