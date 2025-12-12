Зеленский встретится с Навроцким: посол раскрыл детали

Украина надеется провести встречу президентов до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким еще до конца года. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире RMF24.

Боднар подтвердил, что Киев уже предложил организовать визит на этой неделе, и речь идет именно о поездке Зеленского в Варшаву.

"Мы работаем над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее, надеемся, что уже в этом году в Варшаве", - сказал посол.

"Мы ожидаем ответ Польши и работаем над содержанием всего визита", - добавил он.

По словам Боднара, на повестке дня переговоров будут вопросы безопасности, военного сотрудничества и тема эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Что предшествовало

На днях глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что президенты Украины и Польши уклоняются от встречи друг с другом. Глава МИД Польши раскритиковал их обоих.

Он, в частности, отметил, что у Зеленского "корона с головы не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец".

Зеленский в ответ назвал условие своего визита в Польшу. Он отметил, что будет в Варшаву, как только получит приглашение от польского коллеги.

