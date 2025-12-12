Рынок сохраняет осторожный оптимизм относительно возможного мирного урегулирования между Россией и Украиной.

Цены на нефть в пятницу, 12 декабря, выросли на фоне опасений относительно возможных перебоев в поставках из Венесуэлы - крупного экспортера "черного золота", - после того, как США захватили ее нефтяной танкер.

Как сообщает агентство Reuters, котировки все еще на пути к недельному падению из-за осторожного оптимизма относительно возможного мирного урегулирования между Россией и Украиной.

Стоимость нефти марки Brent поднялась на 32 цента, или 0,52%, до 61,60 доллара за баррель. Американская WTI стоила 57,94 доллара за баррель, подорожав на 34 цента, или 0,59%. Накануне оба эталона потеряли около 1,5%.

Отмечается, что США после захвата танкера на этой неделе готовятся к перехвату большего количества судов, перевозящих венесуэльскую нефть, чтобы повлиять на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот захват вызвал опасения относительно возможных перебоев поставок.

"После продажи из-за ожидания смягчения давления на предложение на фоне надежд на мирное соглашение между Россией и Украиной, на рынок вернулись покупатели, сокращая убытки после захвата США венесуэльского танкера", - отметил главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава.

По его словам, переговоры между Россией и Украиной останутся в центре внимания и на следующей неделе, а в случае реального прорыва в сделке WTI может достичь уровня 55 долларов.

С начала недели оба контракта уже потеряли более 3%, что отражает общую неопределенность на рынке.

По данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились из-за уменьшения объемов поставок и падения цен, достигнув самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что в следующем году предложение нефти в мире может превысить спрос на 3,815 млн баррелей в сутки, что на 231 тысячу баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

