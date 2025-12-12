Также блогерша призналась, ревнует ли ее избранник к бывшему мужу.

Популярная украинская блогерша и победительница девятого сезона романтического шоу "Холостяк" Даша Квиткова ответила на слухи вокруг своей личной жизни.

Напомним, еще в сентябре блогерша опубликовала кадры своего нового загранпаспорта. Под фотографией пользователи предположили, что на документе уже у Даши новая фамилия, поэтому распространились слухи о ее тайной свадьбе с футболистом Владимиром Бражко. Однако на днях Квиткова опровергла эту информацию.

"Мы еще не начали даже подготовку к свадьбе из-за того, что очень много работы у него и у меня. Потому что я еще не в этом вайбе, когда ты там готовишься, выбираешь платье. У меня есть такой маленький страх. Не потому, что я там сомневаюсь, а просто, что это второй раз. Но я жду этого момента", - отметила Даша в проекте "Ранок у великому місті".

Она также ответила, ревнует ли ее жених к бывшему мужу Никите Добрынину, с которым блогерша развелись в 2023 году и у них есть общий сын.

"Они знакомы. А чего моему любимому ревновать? Он знает Никиту, Никита знает его. Они видятся, когда мы гуляем с сыном, или Никита гуляет с Львом. Мой возлюбленный - взрослый человек, который все прекрасно понимает. Он знает, что это папа, и папа важен в жизни Льва", - подчеркнула Даша.

