Настроения на рынке действительно самые оптимистичные за почти три месяца.

На следующей неделе евро может снова пойти в рост. Главным фактором влияния на валюту будет заседание Европейского центрального банка.

Издание Bloomberg пишет, что единая валюта Европы колеблется вблизи максимума за два месяца после третьего подряд снижения ставки Федеральной резервной системы США.

Ситуацию подогрели и комментарии члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Немецкая сторонница жесткой денежно-кредитной политики уверена, что инвесторы считают, что следующее повышение процентной ставки Европейским центральным банком будет позитивным.

Даже если центральный банк не повысит ставки в 2026 году, стратеги Morgan Stanley по-прежнему прогнозируют рост евро до 1,30 доллара к второму кварталу 2026 года.

Стоит отметить, что в этом месяце евро стоит 1,18 доллара.

Курс евро в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 12 декабря официальный курс европейской валюты на на уровне 49,52 гривни за один евро. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине. Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 июля, когда евровалюта по отношению к украинской национальной валюте стоила 49,41 гривни за единицу.

