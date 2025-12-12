Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Кравченко якобы написал заявление об отставке с должности генпрокурора.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг информацию в социальных сетях о якобы его отставке. Он подчеркнул, что не собирается покидать свою должность. Об этом Кравченко сообщил в Telegram.

"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора", - подчеркнул Кравченко.

При этом, как отметил генпрокурор, он знает каждого, кто сейчас работает против него и прокуратуры как институции.

"Можете не маскироваться, я за каждым приду лично", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что остается там, где и обещал быть, а именно: "где тяжелее всего".

"Работаем дальше, не расслабляемся", - сообщил Кравченко.

Как добавила пресс-служба Офиса генпрокурора, информация, распространенная отдельными Telegram-каналами, о якобы подаче Кравченко заявления об отставке является недостоверной.

"Никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия", - отмечается в сообщении.

Генпрокурор Руслан Кравченко

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2025 года Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Руслана Кравченко, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, для назначения генеральным прокурором. До этого он возглавлял Государственную налоговую службу.

